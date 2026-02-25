Bhigwan Kidnapping Case : कथित अपहरण प्रकरणातील तरुणीची आई व मामाकडे जाण्याची इच्छा

भिगवण - भिगवण येथील कथित अपहरण प्रकरणातील २१ वर्षिय तरुणीस बुधवारी (ता. २५) व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे इंदापुर न्यायालयांमध्ये हजर केल्यानंतर सदर तरुणीने आई व मामा समवेत राहण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे सदर तरुणीस आई व मामाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांनी दिली आहे..कथित अपहरण प्रकरणाने बुधवारी(ता.२५) वेगळे वळण घेतले. पाच दिवस सुधारगृहामध्ये राहिल्यानंतर सदर तरुणीस बुधवारी (ता. २५) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इंदापुर न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आले. न्यायालयाने कोणासोबत रहावयाचे आहे अशी विचारणा केल्यानंतर तरुणीने आई व मामाकडे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..त्यानंतर इंदापुर न्यायालयाने सदर मुलीला आई व मामाकडे सोपविण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलीने आई व मामाकडे जाण्याची व राहण्याची इच्छा व्यक्त केल्यमुळे नातेवाईकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे तर याबाबत हिंदुत्ववादी संघटनाकडुनही समाधान व्यक्त होत आहे.भिगवण येथील बाजारपेठेमध्ये लग्नाची खरेदी करुन आई व भावासमवेत घराकडे परतत असताना डोळ्यात मिरची पुड टाकुन २१ वर्षीय मुलीचे अपहरण केल्याची फिर्याद भिगवण पोलिस ठाण्यामध्ये दाखल झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली होती..आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार संग्राम जगताप यांचे नेतृत्वाखाली जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करुन हिदुत्ववादी संघटनानी आरोपीला तत्काळ अटक करण्याची व मुलीला आईच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती.मोठा गदारोळ झाल्यानंतर सदर तरुणी २० फेब्रुवारी रोजी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात हजर झाली होती व आपले अपहरण झाले नसुन स्वमर्जीने सबंधित तरुणासमवेत गेल्याचे सांगत आईसोबत जाण्यास नकार होता..याबाबत येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे म्हणाले, सुधारग्रहामध्ये असलेल्या तरुणीस बुधवारी (ता. २५) व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिगद्वारे इंदापुर न्यायालयांमध्ये हजर केले. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर तरुणीने आई व मामाकडे जाण्याची व राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर इंदापुर न्यायालायाने आदेश जारी केले आहे. पुढील तपास भिगवण पोलिस करीत आहेत..संवेदनशील प्रकरणाची पोलिसांकडुन योग्य हाताळणीकथित अपहरण प्रकरणाचे पडसाद महाऱाष्ट्र उमटु लागले होते. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षक संदिप गिल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक गणेश बिरादार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महागंडे व पोलिस प्रशासनाच्या वतीने योग्य हातळणी केली. सर्व प्रथम सबंधित तरुण व तरुणीस बारामती शहर पोलिस ठाण्यामध्य हजर केले..तरुणीने नातेवाईकांसमेवत जाण्यास नकार दिल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार तरुणीची सुधारगृहामध्ये रवानगी केली. पाच दिवसांनी तरुणीने आई व मामासमवेत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. राज्याच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील ठरलेल्या या प्रकरणाची पोलिसांकडुन योग्य हाताळणी केल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.