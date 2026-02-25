पुणे

Bhigwan Kidnapping Case : कथित अपहरण प्रकरणातील तरुणीची आई व मामाकडे जाण्याची इच्छा

कथित अपहरण प्रकरणातील तरुणीस इंदापुर न्यायालयाचे आई व मामाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश.
sakal

Bhigwan Kidnapping Case

Bhigwan Kidnapping Case

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिगवण - भिगवण येथील कथित अपहरण प्रकरणातील २१ वर्षिय तरुणीस बुधवारी (ता. २५) व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे इंदापुर न्यायालयांमध्ये हजर केल्यानंतर सदर तरुणीने आई व मामा समवेत राहण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे सदर तरुणीस आई व मामाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Indapur
crime
mother
Bhigwan
Court
Order
young girl

Related Stories

No stories found.