किडनी तस्करी
किडनी तस्करीप्रकरणी
दिल्लीचा डॉक्टर ताब्यात
तमिळनाडूचा फरारी; तपास पथक रवाना
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर, ता. ३० : चंद्रपूर जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या आंतरराष्ट्रीय किडनी विक्री रॅकेट प्रकरणात मोठी कारवाई करून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिल्ली येथील नामांकित डॉ. रवींद्रपाल सिंग याला रविवारी ताब्यात घेतले. या प्रकरणात वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या दोन मुख्य डॉक्टरांपैकी दुसरा डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी (थिलाईनगर, त्रिची, तमिळनाडू) फरार झाला आहे.
अटक केल्यानंतर दिल्लीत धुक्यामुळे विमान उड्डाणे रद्द झाल्याने डॉ. सिंग याला चंद्रपूरला आणण्यास उशीर झाला. अखेर सायंकाळच्या विमानाने त्याला चंद्रपूरला आणण्यात आले. दुसरा डॉ. राजरत्नम यांच्या शोधासाठी पोलिसांचे एक पथक तमिळनाडूला रवाना झाले असून, तेथे तळ ठोकून आहे.
मागील पंधरवड्यापासून पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक आणि स्थानिक गुन्हे शाखा सातत्याने या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. आतापर्यंत सोलापूर येथील रामकृष्णन सुंचू, मोहाली (चंडीगड) येथील हिमांशू भारद्वाज; तसेच सहा खासगी सावकारांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या आरोपींच्या मोबाइलच्या ‘सीडीआर’ तपासणीवरून डॉ. सिंग आणि रामकृष्णन हे दोघेही गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांच्या संपर्कात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डॉ. गोविंदस्वामी याच्याशीही त्यांचा संबंध होता.
दरम्यान, डॉ. सिंग हाच या रॅकेटचा महत्त्वाचा सूत्रधार असून दिल्लीतील त्यांच्या रुग्णालयातून हा बेकायदा कारभार चालविला जात होता, अशी माहिती समोर आली आहे.
महानिरीक्षकांनी घेतली माहिती
किडनी प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी सोमवारी चंद्रपूरला भेट दिली आणि रात्री उशिरापर्यंत तपासाची सविस्तर माहिती घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आणखी काही मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे. पोलिस या प्रकरणाबाबत कमालीची गुप्तता पाळत आहेत.
