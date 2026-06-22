पुणे

Pune: प्रा.गोरे लिखित... "किल्लारी भूकंपातील फिनिक्स"पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते प्रकाशन

Chief Minister Launches ‘Phoenix of Killari Earthquake’: किल्लारी भूकंपातील १०१ मुलांच्या प्रेरणादायी यशोगाथांवर आधारित ‘किल्लारी भूकंपातील फिनिक्स’ या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.
Pune

Pune

esakal

प्रा. नागनाथ शिंगाडे
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नागनाथ शिंगाडे

तळेगाव ढमढेरे: तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील पद्माकर गोरे लिखित "किल्लारी भूकंपातील *फिनिक्स*" या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वाघोली येथील कार्यक्रमात झाले. यावेळी अमृता फडणवीस, भारतीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष शांतीलाल मुथा, लेखक प्रा.पद्माकर गोरे उपस्थित होते.

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