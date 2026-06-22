Pune: प्रा.गोरे लिखित... "किल्लारी भूकंपातील फिनिक्स"पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते प्रकाशन

नागनाथ शिंगाडेतळेगाव ढमढेरे: तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील पद्माकर गोरे लिखित "किल्लारी भूकंपातील *फिनिक्स*" या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वाघोली येथील कार्यक्रमात झाले. यावेळी अमृता फडणवीस, भारतीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष शांतीलाल मुथा, लेखक प्रा.पद्माकर गोरे उपस्थित होते. .पुस्तकातील प्रस्तावना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची असून, या पुस्तकांमध्ये १०१ भूकंपग्रस्त मुलांच्या यशोगाथा आहेत. ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे ३.५५ मिनिटांनी लातूर व धाराशिव जिल्ह्यात प्रलयकारी भूकंप झाला. भूकंपाची तीव्रता ६.४ रिश्टर आणि ४२ सेकंद हादरे इतकी होती..Sangli Satara MLC Result : सांगली-साताऱ्यात जयंत पाटलांना मोठा धक्का! भाजपच्या धैर्यशील कदमांनी शरद पवार गटाचा गेम उलटवला; पाहा किती मतांनी केला पराभव.किल्लारी गाव भूकंपाचा केंद्रबिंदू होते. भूकंपग्रस्त गावातील दगड मातीची सर्व घरे क्षणार्धात कोसळली. काही क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. ५२ गावातील पडलेली घरे, त्याखाली अडकलेले निष्पाप माणसांचे मृतदेह. मोठ्याने रडणारी व किंचाळणारी माणसं.. जखमींना दवाखान्यात घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्सचा आवाज, तुडुंब भरलेले दवाखाने, मदतीसाठी आलेले पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा, धो- धो कोसळणारा पाऊस अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. सुमारे १० हजार माणसे जागीच मृत्युमुखी पडली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून तब्बल १५ दिवस किल्लारी परिसरात तळ ठोकला आणि महाराष्ट्राची संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी कामाला लावली..भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासनाबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्था धावून आल्या. त्यातील महत्त्वाची स्वयंसेवी संस्था म्हणजे भारतीय जैन संघटना होय. संघटनेचे अध्यक्ष शांतीलाल मुथा आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून आले. त्यांनी भूकंपग्रस्तांसाठी सास्तुर येथे मदत केंद्र सुरू केले. पडलेल्या शाळा, शाळेवाचून फिरणारी मुले, त्यांच्या डोळ्यातील भूकंपाची भीती आणि भविष्याविषयीची नैराश्याची भावना ही सर्व परिस्थिती शांतीलाल मुथा यांना अस्वस्थ करत होती. या परिसरातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. भूकंपामुळे अनाथ व बेघर झालेल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात नेण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. शरद पवार यांच्या परवानगीने बीजेएसने १२०० मुले पुण्यात शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यासाठी आणले. वाघोली येथे शैक्षणिक पुनर्वसन प्रकल्प उभारला. शांतीलाल मुथा यांची तळमळ, गुरुजनांनी घेतलेले कष्ट व शैक्षणिक पुनर्वसन प्रकल्पास भेट देण्यासाठी आलेल्या मान्यवरांच्या मार्गदर्शनामुळे भूकंपग्रस्त मुले शिकली..Ben Stokes Captain : दंगेखोर बेन स्टोक्स पुन्हा संघात परतला, सोबत 'तो' साथीदारही आला... ECB च्या कारवाईत काय समोर आले?.जागतिक पातळीवर २० यु.एस.पेटंट मिळवणारा शास्त्रज्ञ बालाजी साठे, १४ यु.एस.पेटंट मिळवणारा शास्त्रज्ञ सचिन ढोणे, आकाश टॅब्लेटचा लोगो डिझाईनर भैरवनाथ लहोटकर, सिंगापूर येथील ग्लोबल इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये अध्यापन करणारा किशोर भोसले, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रा. बाबासाहेब दूधभाते, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब कांबळे, शिक्रापूर येथे संगणक प्रशिक्षण देणारा सुधीर मुळे, दक्षिण कोरियात जाऊन संशोधन करणारा डॉ. महादेव शिंदे, तळेगाव ढमढेरे येथील इतिहास संशोधक प्रा. पद्माकर गोरे, क्रीडा क्षेत्रात यशाची पताका टोकियो पर्यंत पोहोचवणारा डॉ. लिंबाजी प्रताळे, भूकंपग्रस्तांच्या हक्कासाठी लढणारा अमर बिराजदार, ऑस्ट्रेलिया क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ समितीवरील सल्लागार डॉ.माधव माने, राज्य मंत्रालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागात प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी दत्तात्रय शिंदे, लंडन येथे संशोधन करणारा डॉ.महादेव सोनटक्के, भारतीय लष्करातील लेफ्टनंट अरुण पवार, भारत संचार निगम लि.कंपनीत उपमहाप्रबंधक वित्त या पदावरील गौतम बनसोडे, मास्टर माईंड क्लासेसचा पद्माकर मोरे, उद्योजक संतोष मोरे आदी भूकंपग्रस्तांनी आपापल्या क्षेत्रात नावलौकिक मिळवला आहे. ही सर्व मुले बीजेएस ने घडवली आहेत..एका क्षणात उध्वस्त झालेल्या आणि प्रत्यक्ष मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर आलेल्या सुमारे १०१ मुलांच्या यशोगाथा या पुस्तकात आहेत.या पुस्तकातून १९९३ च्या भूकंपातील आठवणींना उजाळा मिळण्याबरोबरच मुलांनी केलेली प्रगती व त्यातील बीजेएस चे योगदान प्रगट केले आहे."किल्लारी भूकंपातील फिनिक्स हे पुस्तक केवळ भूतकाळाची नोंद नाही, तर भविष्यासाठी प्रेरणादायी असल्याचे मत शरद पवार यांनी पुस्तकातील प्रस्तावनेत व्यक्त केले आहे."फोटो : वाघोली (ता. हवेली) येथे "किल्लारी भूकंपातील फिनिक्स" पुस्तकाचे प्रकाशन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अमृता फडणवीस, प्रा.पद्माकर गोरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.