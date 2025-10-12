पुणे

Pune Crime : मौजे मुंढावरे खून प्रकरण; कामशेत पोलिसांची जलद कारवाई, आरोपीला पाच तासांत अटक

Crime News Pune : मावळमधील मुंढावरे येथील खून प्रकरणात कामशेत पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे अवघ्या पाच तासांत मृत व्यक्तीच्या साडूला कोल्हापूरजवळ अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव दाभाडे : मावळ तालुक्यातील मौजे मुंढावरे येथे झालेल्या खून प्रकरणात कामशेत पोलिसांनी अवघ्या पाच तासांत आरोपीला अटक केली आहे. नुकतेच पदभार स्वीकारलेले पोलिस निरीक्षक शंकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपीला जेरबंद केले.

