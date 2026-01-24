Hapus Mango : पुण्यात हापूस दाखल! पेटीला १५ हजार; केशरचीही पहिली आवक

मार्केट यार्ड - लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वांच्या आवडीचा असलेला आंबा बाजारात दाखल होऊ लागला आहे. कोकणातील विविध भागांतून सध्या हापूस आंब्याची तुरळक आवक सुरू झाली आहे. फेब्रुवारीच्या १५ ते २० तारखेदरम्यान हापूसची आवक सुरू होण्याचा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..मार्केट यार्डातील व्यापारी सुधीर मनसुख यांच्या गाळ्यावर रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथून हापूसच्या चार पेट्यांची आवक झाली. प्रत्येक पेटी ३ डझनाची आहे. घाऊक बाजारात प्रत्येक पेटीला १५ हजार रुपये दर मिळाला. या पेट्यांची खरेदी फळांचे व्यापारी युवराज काची यांनी केली. हापूसच्या पेटीसह केशर आंब्याच्या एका पेटीची आवक झाली. याआधीही बाजार कोकणातून हापूसच्या पेट्यांची आवक झाली आहे..सद्य:स्थितीत आवक तुरळक असली, तरी येत्या काळात ही आवक वाढत जाणार आहे. आवक तुरळक असल्यामुळे दर अधिक आहे. मात्र, आवक वाढत गेल्यास दरात घट होणार असल्याचेही व्यापारी युवराज काची यांनी सांगितले..यावेळी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गणेश घुले, फळ विभाग प्रमुख बाळासाहेब कोंडे, दादासाहेब बांदल, व्यापारी अजय वाखारे, नाना मस्के, शरद कुंजीर, प्रकाश भडकुंबे, प्रीतम परदेशी, बालाजी राठोड, हुसेन मणियार, नाना राठोडे, हनुमंत शिवरे आदी उपस्थित होते..येत्या १५ ते २० फेब्रुवारीपासून हापूसची आवक सुरू होईल. आवक चांगली राहिल्यास दरही मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी राहतील, असा अंदाज आहे. हवामान पोषक असल्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा झाडांना फळधारणा अधिक असणार आहे, असे मार्केट यार्डातील व्यापारी युवराज काची यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.