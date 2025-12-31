पुणे

Pune Political : ‘माझं काय चुकलं?’ म्हणत किरण बारटक्के नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिणार; पुण्यात भाजपचा अंतर्गत संघर्ष उफाळला!

Kiran Bartakke Letter : भाजपकडून उमेदवारी नाकारल्याने पुण्यातील माजी नगरसेवक किरण बारटक्के आक्रमक झाले आहेत. प्रभागातील नागरिकांसह ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून स्थानिक नेत्यांविरोधात तक्रारी करणार आहेत.
Anger After Denial of Municipal Election Ticket

Sakal

सागर आव्हाड - सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : माझं काय चुकलं? असं म्हणत भाजपचे माजी नगरसेवक किरण बारटक्के नरेंद्र मोदी यांना प्रभागातील व भाजपच्या दुखावलेल्या कार्यकर्त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी पत्र पाठवणार आहेत आणि न्याय मागणार आहेत. पुण्यातील नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर भाजपचे माजी नगरसेवक किरण बार टक्के आक्रमक झाले. पुणे शहरात घडलेल्या सर्व प्रकाराबाबत प्रभाग क्रमांक ३२ मधील सर्व नागरिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून पुण्यातील नेत्यांच्या तक्रारी करणार आहेत.

