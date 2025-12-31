Pune Political : ‘माझं काय चुकलं?’ म्हणत किरण बारटक्के नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिणार; पुण्यात भाजपचा अंतर्गत संघर्ष उफाळला!

पुणे : माझं काय चुकलं? असं म्हणत भाजपचे माजी नगरसेवक किरण बारटक्के नरेंद्र मोदी यांना प्रभागातील व भाजपच्या दुखावलेल्या कार्यकर्त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी पत्र पाठवणार आहेत आणि न्याय मागणार आहेत. पुण्यातील नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर भाजपचे माजी नगरसेवक किरण बार टक्के आक्रमक झाले. पुणे शहरात घडलेल्या सर्व प्रकाराबाबत प्रभाग क्रमांक ३२ मधील सर्व नागरिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून पुण्यातील नेत्यांच्या तक्रारी करणार आहेत. .ज्या प्रभागात भाजपला कुणीही विचारत नव्हतं त्या प्रभागात आम्ही सुरुवातीपासून काम करतोय अनेक ठिकाणी आम्ही उमेदवारी मिळावी यासाठी फिरलो पण आम्हाला कोणी विचारलं नाही. कार्यकर्त्यांवर ही अन्याय झाला आहे. कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली उचलण्याची वेळ भाजपने आणली आहे त्याला मतदान योग्य उत्तर देखील यांनी सांगितले यावेळी त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. किरण बारटक्के यांचा एक फोटो व्हायरल होत आहे..Pune News: Ayush Komkarच्या आईने भरला उमेदवारी अर्ज; नाना पेठ प्रभागातून अपक्ष उमेदवारी दाखल Andekar | Sakal News.यामध्ये नरेंद्र मोदी यांचा फोटो असून कमळाचा चिन्ह ऐवजी घड्याळाचे चिन्ह पाहायला मिळत. याबाबत किरण बारटक्के यांच्याबरोबर बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड यांनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.