छत्रपती शंभुराजे साहित्य पुरस्काराने प्रा. डॉ. किसन माने यांचा गौरव

सांगोला, ता. २८ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या भाषा वाङ्मय संकुल आणि मराठी विभागाच्या वतीने शिक्षक गटातून दिला जाणारा छत्रपती शंभुराजे साहित्य पुरस्काराने सांगोल्याचे प्रा. डॉ. किसन माने यांचा गौरव करण्यात आला. विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. लक्ष्मीकांत दामा आणि ज्येष्ठ साहित्यिक सीताराम सावंत यांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी प्रभारी कुलसचिव अतुल लकडे, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रा. देवानंद चिलवंत, परीक्षा विभागाचे संचालक डॉ. श्रीकांत अंधारे, वित्त व लेखाधिकारी सी. ए. महादेव खराडे, भाषा संकुल प्रमुख डॉ. अंजना लावंड, डॉ. राजेंद्र वडजे, डॉ. केदारनाथ काळवणे, डॉ. नानासाहेब गव्हाणे, डॉ. शिवाजी शिंदे तसेच विविध प्राधिकरणांचे प्रमुख उपस्थित होते. प्रा. डॉ.माने लिखित जलनीतीचे अंतरंग हा ग्रंथ पाणी समस्येवर विविध काळात कार्य केलेल्या व्यक्तींच्या कार्यकर्तृत्वाचा, समस्यांचा आणि उपाययोजनांचा सखोल लेखाजोखा मांडतो. पाणी ही काल, आज आणि उद्याही सर्व सजीवांची अत्यावश्यक गरज आहे, याची जाणीव ठेवून हा ग्रंथ सिद्ध करण्यात आला आहे.
