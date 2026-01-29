कोळा येथे विद्यार्थ्यावर चाकूहल्ला; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
कोळा येथे विद्यार्थ्यावर चाकूहल्ला;
दोघांविरुद्ध सांगोला पोलिसांत गुन्हा
सांगोला, ता. २९ : कोळा (ता. सांगोला) येथील विद्यामंदिर प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज परिसरात प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावेळी एका विद्यार्थ्यावर चाकूने हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत सुभाष सदा आलदर (वय ४८, व्यवसाय शेती, रा. नाथबाबा वस्ती, कोळा) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांचा मुलगा युवराज सुभाष आलदर (वय १९) हा २६ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी झेंडावंदन व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी कोळा विद्यामंदिर प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज येथे गेला होता. दरम्यान, दुपारी ९ ते १० वाजण्याच्या सुमारास शंकर मारुती घाडगे (रा. कोळा) व समाधान श्रीमंत होनमाने (रा. जुनोनी) यांनी युवराज यास शिवीगाळ व दमदाटी करत जीवे मारण्याच्या उद्देशाने सोबत आणलेल्या चाकूने पोटात भोसकून गंभीर जखमी केले, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
या घटनेप्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात दखलपात्र अहवाल क्रमांक ७७/२०२६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार चाकू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक पुजारी हे करत असून, गुन्हा दाखल करण्याचे काम सहायक पोलिस निरीक्षक मोरे यांनी केले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
