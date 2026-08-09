पुणे

सातारा येथील ''ज्ञानश्री इन्स्टिट्यूट''ला स्वायत्त दर्जा प्राप्त

सातारा येथील ''ज्ञानश्री इन्स्टिट्यूट''ला स्वायत्त दर्जा प्राप्त
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ज्ञानश्री इन्स्टिट्यूटला स्वायत्त दर्जा

सातारा : येथील ज्ञानश्री इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) स्वायत्त दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. तांत्रिक शिक्षण, संशोधन आणि उत्कृष्ट प्लेसमेंटमधील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल संस्थेला हा बहुमान मिळाला आहे.
संस्थापक-अध्यक्ष ज्ञानेश्वर वांगडे (भाई) यांच्या ‘शिक्षण, संस्कार आणि समाजसेवा’ या त्रिसूत्रीतून उभारलेल्या या संस्थेने राज्यभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. व्यवस्थापकीय संचालक रोहित वांगडे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. धन्वंतरी वांगडे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली संस्था सातत्याने प्रगती करत आहे.
महाविद्यालयात प्राचार्य डॉ. अजय जाधव व तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स, मित्सुबिशी ऑटोमेशन, मायक्रोचिप एम्बेड सिस्टिम्स आणि इ-यंत्र रोबोटिक्स यांसारख्या अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. स्वायत्तता मिळाल्यामुळे आता महाविद्यालयाला बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम व आधुनिक परीक्षा पद्धती राबवणे शक्य होईल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासाला आणि रोजगारक्षमतेला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास रावसाहेब वांगडे मास्टर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या व्यवस्थापनाने व्यक्त केला आहे.
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