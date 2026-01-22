तारळे ज्ञान शिदोरी दिन
ग्रंथालयातून जातो ज्ञान समृद्धीचा मार्ग
डॉ. शिरीषकुमार लिमये; तारळे हायस्कूलमध्ये ग्रंथ प्रदर्शन
तारळे, ता. २२ : ज्ञान समृद्धीचा मार्ग हा ग्रंथालयातून जात असून, जीवन समृद्धीसाठी विद्यार्थ्यांनी ग्रंथालयाचा वापर करावा, असे मत सिंबायोसिस कॉलेजचे अधिव्याख्याता डॉ. शिरीषकुमार लिमये यांनी व्यक्त केले.
येथील हायस्कूलमध्ये आयोजित ग्रंथ प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. माजी शिक्षणाधिकारी राजकुमार निकम, निवृत्त मुख्याध्यापक श्रीकांत जाधव, संजय शिंदे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विजय बारटक्के, प्राचार्य जयंत साळुंखे, ग्रंथपाल प्रकाश संघमित्र, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते.
येथील श्री छत्रपती माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यामंदिरात संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखेंच्या वाढदिवसानिमित्त विद्यालयाच्या प्रांगणात ज्ञान शिदोरी दिन झाला. त्याचे औचित्य साधून ग्रंथालयाच्या वतीने ग्रंथ प्रदर्शन झाले. ग्रंथालयात राबवत असलेल्या विविध उपक्रमांचे मान्यवरांनी कौतुक केले. प्रदर्शनात विविध विषयांवरील सुमारे ४०० पुस्तके होती.
बाल वाङ्मयातील ५० पुस्तके प्रदर्शनात होती. शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे, स्वामी विवेकानंद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहू महाराज, संत गाडगेबाबा, साने गुरुजी व क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या जीवनावरील पुस्तकेही प्रदर्शनात होती.
रद्दीद्वारे तयार केलेले अनेक प्रकल्प या प्रदर्शनात मांडले होते. ग्रंथालयप्रमुख संघमित्र यांच्या मार्गदर्शनातून हा प्रकल्प राबविला. प्राचार्य जयंत साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व ग्रंथपाल संघमित्र यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला. कदम यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. अतुल जाधव यांनी आभार मानले.
तारळे : ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना प्रा. लिमये. त्या वेळी मान्यवर.
