चांदण्या रात्रीत पुणेकरांचे सामूहिक दुग्धपान

पुणे, ता. २५ ः निरभ्र आकाशातील तेजस्वी चंद्रप्रकाशात आटीव दुधाचा आस्वाद घेत आणि गाणी-गप्पांचा फड रंगवत पुणेकरांनी रविवारी कोजागरी पौर्णिमा उत्साहात साजरी केली. उद्यानांमधील मोकळ्या वातावरणात, तसेच सोसायट्यांमध्ये आयोजित कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांनी एकत्र येत दुग्धपानाचा आनंद घेतला. या वेळी मंदिरांमध्ये दर्शनासह देवीची ओटी भरण्यासाठी भाविकांची गर्दी झाली होती.
शीतल चंद्रप्रकाशात उद्यानांमध्ये फेरफटका मारत कोजागरीचा आनंद लुटता यावा, यासाठी महापालिकेतर्फे शहरातील उद्याने रात्री बारा वाजेपर्यंत खुली ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे सारसबाग, छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान, महाराणा प्रताप उद्यान यांसह विविध उद्यानांमध्ये नागरिकांनी आकाशातील पूर्ण चंद्राचे पिठूर चांदणे अनुभवले.
अनेक सोसायट्यांमध्ये, तसेच सार्वजनिक मंडळांच्या वतीने चौकाचौकात यानिमित्त कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध गाणी-गप्पा आणि कवितांसह मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांच्या साक्षीने इमारतींच्या टेरेसवर कोजागरी पौर्णिमा साजरी झाली. पौर्णिमेच्या चंद्राचे दर्शन घेत सहकुटुंब भोजनाचा आनंद घेण्यात आला. पौर्णिमेच्या पूर्णाकृती चंद्राने जणू साऱ्यांनाच जगण्याची नवी ऊर्जा दिली. सार्वजनिक मंडळांतर्फे ठिकठिकाणी मोठमोठ्या कढयांमध्ये मसाला दूध तयार केले जात होते. त्यामुळे आटीव दूध, केशर आणि सुकामेव्याचा सुवास परिसरात दरवळत होता.
रविवारी दिवसभर ग्रामदेवता श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिर, भवानी माता मंदिर, काळी जोगेश्वरी, चतुःशृंगी मंदिर, वनदेवी मंदिर, तळजाई मंदिरासह उपनगरातील मंदिरांमध्ये भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी झाली होती. स्त्रियांनी देवीची ओटी भरली. सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळांनी छोटेखानी मिरवणूक काढून नंतर मसाला दुधाचे प्राशन केले.
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