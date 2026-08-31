कचरा डेपो हलविण्याची पतित पावन संघटनेची मागणी

कोथरूड, ता. ३१ ः कोथरूडमधील कचरा डेपोमुळे परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना, तसेच या रस्त्याने जाणा-या प्रवाशांना दुर्गंधी, वाहतूक कोंडी व वाहने घसरण्याचा मोठा त्रास होत आहे. त्यामुळे येथील कचरा डेपो हलवावा, अशी मागणी पतित पावन संघटनेने केली आहे.
कोथरूडमध्ये आयोजित केलेल्या खासदार जनसंपर्क अभियानात पतित पावन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय मंत्री खासदार मुरलीधर मोहोळ यांना यासंदर्भात निवेदन दिले. येथील डेपोमध्ये टाकण्यात येणारा कचरा गेले कित्येक दिवस हलविण्याची प्रक्रिया मंदगतीने सुरू आहे. कचरा वाहून नेणा-या वाहनांच्या डेपोत व डेपो बाहेर रस्त्यावर दुतर्फा मोठ्या रांगा लागलेल्या असतात. अनेकवेळा वर्तमानपत्रात बातम्या येऊनही अधिकारी व ठेकेदार काहीही करताना दिसत नाहीत. एका महिलेला कचरा वाहक गाडीने उडवल्याने अपंगत्व आले असून, ती दवाखान्यात महिन्याहून अधिक काळ उपचार घेत आहे, परंतु त्या कुटुंबाला ठेकेदाराकडून कोणतीही मदत वा विचारपूस करण्यात आलेली नाही.
पतित पावन संघटनेचे जालिंदर टेमघरे म्हणाले की, महापालिका पातळीवर निवेदने देऊन काहीही उपाययोजना न झाल्याने खासदारांना निवेदन दिले आहे. त्यातूनही मार्ग निघाला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू.
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