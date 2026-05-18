कोडीत खुर्दमध्ये घरफोडी

गराडे, ता. १८ : कोडीत खुर्द (ता. पुरंदर) येथे १५ मे रोजी अज्ञात चोरट्यांनी घरफोडी करून एक तोळे सोने आणि पाच हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. वारंवार होणाऱ्या चोऱ्यांमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, प्रशासनाने तातडीने गस्त वाढवून चोरांचा छडा न लावल्यास उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
कोडीत परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी चोरांचा मोठा सुळसुळाट होता. त्यानंतर काही काळ शांतता होती, मात्र आता पुन्हा चोरी झाल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी रात्रीची गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात तलाठी तुळशीराम चौधरी यांना विचारले असता मला चोरीबद्दल माहित नाही असे त्यांनी सांगितले. उद्या चौकशी करून करतो सांगतो असे ते पुढे म्हणाले.
सासवड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी ग्रामस्थांना सांगितले, की गावात यापूर्वीही चोऱ्यांच्या अफवा होत्या, मात्र पोलिस प्रशासन पूर्णपणे सक्षम आहे. रात्रीच्या घटनेचा आढावा घेऊन चोरांचा तपास लावला जाईल. नागरिकांनी घाबरू नये.

स्थानिक पोलिसांची कार्यवाही
