नागठाणे रंगतदार मुलाखत

कोडोली शाळेत लेखकाचा विद्यार्थ्यांशी संवाद
कोडोली, ता. १८ : येथील प्राथमिक शाळेत ‘लेखक आपल्या भेटीला’ या उपक्रमात साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक प्रा. कृष्णात खोत यांना आमंत्रित करण्यात आले. त्यांनी आपल्या साहित्यिक प्रवासाचे विविध पैलू उलगडत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
कोडोली ही पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पटसंख्येच्या शाळांपैकी एक. शाळेत विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जातात. त्यात ‘आनंददायी शनिवार’ उपक्रमात ख्यातनाम साहित्यिक अन् साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक प्रा. कृष्णात खोत (कोल्हापूर) यांना आमंत्रित करण्यात आले. अनेक दर्जेदार साहित्यकृती लिहिणाऱ्या प्रा. खोत यांच्याशी संवाद ही विद्यार्थ्यांसाठी पर्वणीच होती. एरवी पाठ्यपुस्तकातील धड्यातून उमटलेला लेखक प्रत्यक्ष दिसतो कसा, बोलतो कसा, लिहितो कसा, त्याला लेखनाचे विषय सुचतात कसे, असे कितीतरी प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या बालमनात रेंगाळत होते. त्यांची उत्तरे प्रा. खोत यांनी सहजसोप्या भाषेत दिली. ‘‘चांगले लिहायचे असेल तर आधी चांगले वाचायला हवे. आपल्या वाचनाचा आवाकाही खूप मोठा असायला हवा. वाचनाची ही सवय अगदी बालपणापासूनच स्वतःत रुजवायला हवी. मुलांनी खूप निरीक्षण करायला हवे. अवतीभवती घडणाऱ्या घटनांकडे डोळसपणे पाहायला हवे,’’ असा कानमंत्र यावेळी प्रा. खोत यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. बालपणीचे वाचनानुभव, लेखनाची प्रेरणा, लेखन आशयाची पार्श्वभूमी आदी बाबींचे पैलू त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्याध्यापक अनिल जायकर यांनी प्रास्ताविकात शाळेने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. सूर्यकांत देशमुख यांनी स्वागत केले. पांडुरंग ढाणे यांनी आभार मानले. यावेळी सर्व शिक्षकवृंद तसेच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.
मुलांनी वाचनाची सवय ही बालवयापासूनच स्वतःत रुजवायला हवी. आपण चांगले लिहावे, असे त्यांना वाटत असेल, तर त्याआधी त्यांनी खूप चांगले वाचायलाही हवे.
प्रा. कृष्णात खोत,
साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक
कोडोली : प्रा. कृष्णात खोत यांचा सत्कार करताना अनिल जायकर.
