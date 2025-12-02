पुणे

Kokilaben Hospital : ‘कोकिलाबेन’ रुग्णालयाचा जागतिक पातळीवर सन्मान

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयाने जागतिक पातळीवरून निकषांची पूर्तता करून भारतातील पहिले आणि जगातील पाचवे रुग्णालय बनविण्याचा हा सन्मान मिळवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठित असलेल्या ‘जॉइंट कमिशन इंटरनॅशनल’ने ‘हेल्थकेअर सस्टेनेबिलिटी प्रोग्रॅम’ आणि ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन’ यासाठी सन्मानित केले आहे.

