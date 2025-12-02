Kokilaben Hospital : ‘कोकिलाबेन’ रुग्णालयाचा जागतिक पातळीवर सन्मान

पुणे - कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठित असलेल्या ‘जॉइंट कमिशन इंटरनॅशनल’ने ‘हेल्थकेअर सस्टेनेबिलिटी प्रोग्रॅम’ आणि ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन’ यासाठी सन्मानित केले आहे..कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयाने जागतिक पातळीवरून निकषांची पूर्तता करून भारतातील पहिले आणि जगातील पाचवे रुग्णालय बनविण्याचा हा सन्मान मिळवला आहे.रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी संचालक डॉ. संतोष शेट्टी म्हणाले, ‘हे सर्टिफिकेशन आमच्यावर असलेल्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. शाश्वततेवर आमचा विश्वास असल्याने रुग्णालयाचे कामकाज अधिक सक्षमपणे सुरू असून, त्याचे चांगले परिणाम आम्हाला पाहायला मिळत आहेत..२०३० पर्यंत शाश्वत विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. दीर्घकालीन खर्चाचा ताण कमी करणे, रुग्णांची सुरक्षा सुधारणे आणि बदलत्या हवामानाचा सामना करणाऱ्या शहरात व्यावसायिक निरंतरता मजबूत करणे हा यामागचा उद्देश आहे, असेही शेट्टी म्हणाले.आरोग्यसेवा क्षेत्र हे जगातील सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पहिल्या ५ उद्योगांपैकी एक आहे. जागतिक आरोग्य प्रणालीतील कामकाजातील जोखीम कमी करणे, हवामानाशी संबंधित अडथळ्यांचा मुकाबला करण्यासाठी रुग्णालयाचे प्रयत्न सुरू आहेत..कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयाला मिळालेले हे प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ वैद्यकीय सेवांमध्येच नव्हे, तर शाश्वत विकास आणि पर्यावरणीय जबाबदारीच्या जागतिक मानकांचे रुग्णालयाने पालन केल्याचे ही कामगिरी अधोरेखित करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.