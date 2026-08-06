पुणे

रस्त्याची दुरावस्था! कोळा-शेटफळ मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य; काटेरी झाडांमुळे अपघाताची भीती

रस्त्याची दुरावस्था! कोळा-शेटफळ मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य; काटेरी झाडांमुळे अपघाताची भीती
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कोळा (ता. सांगोला) : कोळा-शेटफळ या मुख्य रस्त्याची खड्ड्यांमुळे झालेली दुरवस्था.
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कोळा-शेटफळ रस्ता खड्डेमय
डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत तीन किलोमीटरचा रस्ता
सकाळ वृत्तसेवा
कोळा, ता. ६ : सांगोला तालुक्यातील कोळा- शेटफळ मुख्य रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, खड्डे आणि रस्त्यालगत वाढलेल्या काटेरी झाडांमुळे वाहनधारकांसह शेतकरी, विद्यार्थी व नागरिकांचा प्रवास धोकादायक बनला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील या रस्त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी तातडीने डांबरीकरणाची मागणी केली आहे.
कोळा गावापासून सुमारे एक किलोमीटरपर्यंत डांबरीकरण झाले असले, तरी देखभालीअभावी त्या भागातही मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. तर कै. बाबासाहेब देशमुख यांच्या घरापासून जिल्हा हद्दीपर्यंतचा सुमारे तीन किलोमीटरचा रस्ता अद्याप डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. पावसाळ्यात खड्ड्यांत पाणी साचत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.
स्थानिक ग्रामस्थ व वाहनधारकांनी रस्त्याचे तत्काळ डांबरीकरण करून दोन्ही बाजूंची काटेरी झाडे हटवावीत, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
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रात्रीच्या वेळी प्रवास धोकादायक
रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेल्या काटेरी झाडांच्या फांद्या रस्त्यावर आल्याने समोरून येणारी वाहने दिसत नाहीत. विशेषतः रात्रीच्या वेळी या मार्गावरून प्रवास करणे अधिक धोकादायक ठरत आहे. या मार्गावरून दररोज मोठ्या संख्येने शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरिकांची ये-जा होत असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
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कोट
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या रस्त्यावरून प्रवास करताना हा रस्ता खड्ड्यात आहे की खड्ड्यात रस्ता, हेच समजत नाही. त्यामुळे हा मार्ग जिल्हा हद्दीपर्यंत पूर्णपणे डांबरीकरण करावा.
- हणमंत सरगर, सामाजिक कार्यकर्ते, कोळा

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संख्येने नागरिकांची ये-जा
पावसाळ्यातील रस्त्याच्या समस्या
रस्त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांचे आव्हान
विद्यार्थ्यांची वाहतूक समस्या
रात्रीच्या प्रवासाचा धोका
कोळा गावाची लोकसंख्या
कोळा रस्त्यावरचे अपघात
गावकऱ्यांचा आंदोलन इशारा
रस्त्यांच्या देखभालसाठी मागणी

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