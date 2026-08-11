पुणे

कोल्हापूरः कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची निवडणूक प्रक्रीया सुरु

कोल्हापूरः कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची निवडणूक प्रक्रीया सुरु
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कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती
बॅंकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू
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कोल्हापूर ः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (केडीसीसी) निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. ठराव गोळा करण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून (ता. ११) सुरू झाली आहे, अशी माहिती विभागीय सहनिबंधक महेश कदम यांनी दिली. ठराव नऊ सप्टेंबरपर्यंत दाखल करता येणार आहेत. नियोजित कार्यक्रमानुसार साधारण १५ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान मतदान होण्याची शक्यता आहे.
कदम यांनी सांगितले, की जिल्हा बँकेच्या संचालकांची पंचवार्षिक मुदत पाच जानेवारी २०२७ ला संपते. तत्पूर्वी १५० दिवस आधी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी लागते. सध्या सभासदांकडून ठराव मागण्यासाठी तीस दिवसांचा कालावधी दिला आहे. या काळात प्रत्येक तालुक्यातील सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे ठराव दाखल करता येणार आहे. यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केली आहे. ज्या संस्थांचे सभासदत्व तीन वर्षांपूर्वीचे आहे, त्यांनाच मतदानाचा अधिकार असणार आहे. त्यामुळे पाच जानेवारी २०२४ पूर्वीच्या सभासद संस्थांना सभासदत्व दिले आहे. व्यक्तीगत गटातील मतदारांना पाच जानेवारी २०२५ म्हणजे दोन वर्षांपूर्वीचे सभासदत्व आवश्‍यक आहे. आजपर्यंत ६५५ व्यक्तीगत मतदार होते. सध्या केवळ दोन व्यक्तिगत आणि दोन संस्थांचे मतदार हयात आहेत. तरीही यादीत सर्वांची नावे सध्या आहेत.
दरम्यान, ज्या संस्थांचे भागभांडवल अपूर्ण आहे, त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. साधारण नऊ सप्टेंबरला ठराव दाखल झाल्यानंतर पुढील प्रत्येक टप्प्याचा अंदाज घेता, साधारण १५ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान केव्हाही मतदान होऊ शकते.

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