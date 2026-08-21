पुणे

कोल्हापूर फोटोफीचर

कोल्हापूर फोटोफीचर
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कोल्हापूर फोटो फीचर
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रांगडा कोल्हापुरी थाट...
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कोल्हापूर हे अनुभवण्याचं शहर आहे. पन्हाळ्याचा रुबाबदार गड, गुलालानं माखलेला जोतिबाचा डोंगर, अंबाबाईच्या गाभाऱ्यातील शांतता, कुस्तीचे गजबजलेले आखाडे, फुटबॉलच्या खेळानं फुलून गेलेली मैदानं, धुक्याची शाल पांघरलेलं गगनबावडा... या शहराचा प्रत्येक कोपरा एक गोष्ट सांगत असतो, असं जाणवतं. या भूमीच्या अस्सल रांगडेपणात तिचं सौंदर्य दडलेलं आहे आणि हे सौंदर्य नजरेला खिळवून ठेवणारं आहे. या कोल्हापुरी थाटाला तोड नाही. अशा या शहराची काही रांगडी रूपं...

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