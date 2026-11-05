ऊस दराबाबतची बैठक फिस्कटली

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ५ : कारखानदारांचा प्रतिटन ३९०० रुपये आणि हंगाम संपल्यावर १०० रुपये दराचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज रात्री येथे झालेल्या बैठकीत फेटाळला. त्यामुळे ऊस दरासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेली बैठक फिस्कटली. त्यानंतर शेतकरी संघटनांनी उद्या (ता. ६) कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांत बंदची हाक दिली. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या बंदमध्ये व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभागी व्हावे, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केले.
बैठकीत प्रतिटन चार हजार रुपये विनाकपात पहिली उचल या मागणीवर संघटना ठाम राहिल्या. कारखानदारांनी शंभर रुपयांसाठी शेतकऱ्यांची थट्टा केली असून हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. त्यामुळे आम्ही महामार्गावरील आंदोलन सुरूच ठेवणार, असा पवित्रा शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतला. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये झालेल्या या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जय शिवराय शेतकरी संघटना, शिवसेना शेतकरी सेना, शरद जोशी शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अजित पोवार, स्वस्तिक पाटील, विठ्ठल मोरे, राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांनी कारखानदारांशी चर्चा केली. सुमारे चार तास बैठक चालली.
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