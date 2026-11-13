घरी आलेल्या जावयाचा मारहाणीत मृत्यू

वाघोली, ता. १३ : सासरी आलेल्या जावयाला बेदम मारहाण केल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना कोलवडी येथे घडली. त्याला रुग्णालयात नेल्यानंतर दुचाकीवरून पडल्याचे सासरच्यांनी सांगितले. मात्र, पोलिस तपासात त्याचा मारहाणीत मृत्यू झाल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी लोणीकंद पोलिसांनी आजेसासरे आणि सासऱ्यास अटक केली आहे.
सुलतान सादिक शेख (वय २४, रा. कोंढवा) असे मारहाणीत मृत्यू झालेल्या जावयाचे नाव आहे. पोलिसांनी रहीम महम्मद शेख (वय ६५) व अमर रहीम शेख (वय ४५, दोघे रा. चौफुला, कोलवडी) यांना अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुलतान शेख हा रिक्षाचालक होता. त्याचा तीन वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. मात्र, पती-पत्नीमध्ये काही कारणावरून वाद झाले होते. त्यानंतर सुलतानची पत्नी माहेरी गेली होती. पत्नीचा शोध घेत सुलतान कोलवडी येथील सासरी पोहोचला. या वेळी आजेसासरे रहीम शेख व सासरे अमर शेख यांनी त्याला लाकडी दांडक्याने जबर मारहाण केली. या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर त्यांनी सुलतानला रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. त्यावेळी सुलतानचा दुचाकीवरून पडून अपघात झाल्याने मृत्यू झाल्याचे सासरच्यांकडून सांगितले.
मात्र, या घटनेबाबत संशय निर्माण झाल्याने लोणीकंद पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. सुलतानचा अपघात ज्या ठिकाणी झाला त्या ठिकाणी अपघात झाल्याच्या कोणत्याही खुणा आढळून आल्या नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी तपास सुरू केला. चौकशीदरम्यान दोन्ही आरोपींनी सुलतानला मारहाण केल्याची कबुली दिली. याप्रकरणी सुलतानचा भाऊ साबीर सादिक शेख याने फिर्याद दिली आहे.
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