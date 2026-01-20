कोंडी जिल्हा परिषद गटातून मुलासाठी दिलीप माने यांचे प्रयत्न, रोखण्यासाठी आघाडीची पळापळ’
संदीप गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर, ता. २० : नव्याने निर्माण झालेल्या कोंडी जिल्हा परिषद गटातून माजी आमदार दिलीप माने यांचे पुत्र डॉ. पृथ्वीराज माने यांनी भाजपकडून उमेदवारी मागितली आहे. उमेदवारी मिळाल्यास माने यांची ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. पक्षातून श्रीमंत बंडगर वगळता चर्चेतील नाव पुढे आले नाही. इतर राजकीय पक्षांनी भाजपची घोडदौड रोखण्यासाठी पळापळ सुरू केली आहे.
शासनाच्या नव्या आराखड्यानुसार उत्तर सोलापूर तालुक्यात कोंडी हा नव्याने जिल्हा परिषद गट निर्माण झाला आहे. या गटामध्ये कोंडी व तिऱ्हे हे दोन पंचायत समिती निर्माण करण्यात आले. या गटामध्ये आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या शहर उत्तर मतदार संघातील कोंडी या गावासह आमदार सुभाष देशमुख यांच्या दक्षिण सोलापूर मतदार संघातील दहा गावांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद गटासाठी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले माजी आमदार दिलीप माने यांचे पुत्र डॉ. पृथ्वीराज माने हे इच्छुक आहेत. त्यांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आमदार देशमुख यांचे पुत्र मनीष देशमुख हेही जिल्हा परिषद निवडणूक लढवणार, असे समाज माध्यमातून समर्थक जाहीर करत होते. मात्र, अद्याप त्यांनी पक्षाकडे यासंदर्भात उमेदवारी मागितली नसल्याचे समोर येत आहे. माजी आमदार माने यांच्या भाजप प्रवेशाला आमदार देशमुख यांनी कडाडून विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर मतदार संघातील जिल्हा परिषद गटाचे तिकीट देशमुख यांच्या कोट्यात जाणार, की माजी आमदार दिलीप माने यांच्या कोट्यात? हा सध्या चर्चेचा विषय आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत तालुक्यात भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी इतर सर्व पक्ष एकत्र येण्यासाठी चर्चा करत आहेत. मात्र अद्याप जागा वाटपाबाबत त्यांच्यात एकमत झाले नाही. कोंडी जिल्हा परिषद गटात काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष भारत जाधव हे निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त अद्याप प्रबळ नाव समोर आले नाही. या गटातील तिऱ्हे पंचायत समिती गणातही जाधव यांनी पत्नीच्या उमेदवारीसाठी पक्षाकडे मागणी केली आहे. या गणातून भाजपच्या वतीने बाजार समितीचे माजी संचालक श्रीमंत बंडगर यांनी पत्नीसाठी उमेदवारी मागितली आहे. तर माजी आमदार दिलीप माने समर्थक युवराज मेटे, अरविंद गायकवाड यांनी कुटुंबीयांसाठी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे. कोंडी गणातून आघाडीच्या वतीने संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ राऊत, धनाजी भोसले, महेश मोरे हे इच्छुक आहेत. या गणातून भाजपकडून जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य गणेश भोसले यांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे. माजी पंचायत समिती सदस्य हरिदास शिंदे यांनी निवडणुकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, तर काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष शालिवाहन माने देशमुख हेही अलिप्त आहेत.
---
चौकट
ठळक बाबी...
- दिलीप माने यांच्या कार्यकर्त्यांनी पहिल्यांदाच दिल्या पक्षाकडे मुलाखती; आतापर्यंत माने यांच्याकडेच अंतिम निर्णय.
- आमदार सुभाष देशमुख यांच्या भूमिकेकडे लक्ष.
- कोंडी गणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष प्रबळ; मात्र सर्वांचे लक्ष ग्रामपंचायत.
- जि.प., पं.स. निवडणुकीच्या खर्चाचे आकडे सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या कुवतीच्या पलीकडे, यामुळे फक्त नेत्यांच्या नावांची चर्चा.
