नागनाथ शिंगाडे : तळेगाव ढमढेरे, ता.२२: कोंढापुरी (ता.शिरूर) येथे पुणे- अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर उड्डाणपूल उभारण्यात यावा तसेच कोंढापुरी चौकात होणारा टोल नाका रद्द करावा आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे भूसंपादन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्याचा योग्य मोबदला द्यावा आदी प्रमुख मागण्यासाठी ग्रामस्थांनी शिरूर लोकसभा खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना निवेदन देऊन साकडे घातले आहे. तीनही प्रमुख मागण्यावर ग्रामस्थांनी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या समवेत निवेदन देऊन चर्चा केली. यावेळी माजी सरपंच स्वप्निल गायकवाड, कोंढापुरी ग्रामविकास फाउंडेशनचे अध्यक्ष धनंजय गायकवाड, उपाध्यक्ष विनय गायकवाड, उद्योजक भास्कर गायकवाड, वैभव गायकवाड, संदीप लवांडे, सुधीर गायकवाड, सुरेश गोगावले आदी प्रमुख ग्रामस्थ उपस्थित होते. .राष्ट्रीय महामार्गाच्या संदर्भातील प्रमुख मागण्यासाठी कोंढापुरी ग्रामस्थांनी नुकतीच ग्रामसभा घेऊन प्रमुख मागण्या संदर्भात ठराव केले आहेत.राष्ट्रीय महामार्गासाठी ग्रामस्थांचा विरोध नाही, परंतु रस्त्यातील बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा तसेच कोंढापुरी येथे औद्योगीकरण, शैक्षणिक सुविधा, कामगारांची संख्या, देव - देवतांची मंदिरे, गावाला असलेला ऐतिहासिक वारसा आहे. तसेच आतापर्यंत चासकमान, गुंजवणी व टेमघर आदी प्रकल्पासाठी गावातील शेत जमिनींचे संपादन करण्यात आले आहे..पुणे - अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंचे शेतकरी भूसंपादनामुळे भूमिहीन होऊन त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचे व्यावसायिक अडचणीत येणार आहेत. ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्यांचा विचार करून बाधितांच्या जमिनींचे योग्य भूसंपादन करून त्यांना मोबदला द्यावा तोपर्यंत रस्त्याचे काम थांबवावे अशा प्रकारची आग्रही मागणी यावेळी ग्रामस्थांनी खासदार अमोल कोल्हे यांच्याकडे केली आहे..दरम्यान, यावेळी ग्रामस्थांतर्फे कोंढापुरी ग्रामविकास फाउंडेशनचा विकास अहवाल पुस्तक, जिल्हा परिषद शाळेचे शतकपूर्ती पुस्तक आणि सकाळ माध्यम समूहातर्फे नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या "ग्राम समृद्धी"पुस्तकाच्या प्रती खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना देण्यात आल्या. या पुस्तकातून ग्रामस्थांनी गावचा केलेला विकास आणि ग्राम समृद्धी पुस्तकातून गावचे ऐतिहासिक व सामाजिक वैभव संकलित केले आहे. सर्व पुस्तकांचे कौतुक डॉ.कोल्हे यांनी यावेळी केल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. पुणे - अहिल्यानगर रस्त्यासंदर्भात कोंढापुरी ग्रामस्थांनी सविस्तर चर्चा केली असून, बाधित शेतकऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी केलेली मागणी योग्य आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार बाधित शेतकऱ्यांवर तसेच ग्रामस्थांवर अन्याय होणार नाही याची दखल घेऊन संबंधित प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना व ग्रामस्थांना योग्य न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. :-डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार, शिरूर लोकसभा मतदारसंघ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.