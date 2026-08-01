One Tree One Student Initiative: कोंढापुरीत 'एक वृक्ष – एक विद्यार्थी' उपक्रमातून २५० फळझाडांच्या रोपांचे वाटप

नागनाथ शिंगाडेतळेगाव ढमढेरे: कोंढापुरी (ता.शिरूर) आर. एम. धारिवाल विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, ग्रामपंचायत, ग्रामविकास फाऊंडेशन आणि १४ ट्रिज फाउंडेशन सामाजिक संस्था, वेताळे (खेड) यांच्या संयुक्त विद्यमाने "एक वृक्ष – एक विद्यार्थी" या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना २५० फळझाडांच्या रोपांचे मोफत वाटप करण्यात आले.कॅम्पस संचालक डॉ. दिनेश डोके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वृक्ष वाटप करण्यात आले. .इको क्लब फॉर मिशन लाइफ तसेच निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडळ यांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव निर्माण करणे, वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देणे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान एक वृक्ष लावून त्याचे संगोपन करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..Jalgaon Farmer Loan Waiver : कर्जमुक्ती योजनेत 65 हजार शेतकरी पात्र; 35 हजार जणांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण, पहिल्या टप्प्यातील यादी प्रसिद्ध.यावेळी राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते धनंजय गायकवाड यांनी वृक्षसंवर्धनामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मोठी मदत होत असल्याचे सांगत प्रत्येकाने किमान एक वृक्ष लावून जगविण्याचा संकल्प करावा, झाडे लावून त्याचे संवर्धन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे असे आवाहन श्री गायकवाड यांनी केले..यावेळी संचालक दिनेश डोके, ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष डफळ, प्राचार्य आनंदा धोंडे, प्रा.चंद्रकांत भोजने यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी विद्यार्थ्यांना आवळा (४५ रोपे), जांभूळ (५०), आंबा (४५), पेरू (३५), फणस (२५) आणि लिंबू (५०) अशी एकूण २५० फळझाडांची रोपे वितरित करण्यात आली.."यावेळी सरपंच संदीप डोमाळे, ग्रामपंचायत सदस्य राहुल दिघे, अपेक्षा गायकवाड, बापू खारतोडे, मनोज कोल्हे, राजेंद्र धुमाळ, अश्विनी कोल्हे, रेणुका कोल्हे, करुणा परमार, तेजस्विनी शेळके, वंदना भोजने, सुनील गायकवाड, श्रीकांत गायकवाड, ग्रामस्थ व विद्यार्थी उपस्थित होते."-प्रा. कार्तिककुमार सपकाळ यांनी आभार मानले..Ajit Doval Gen Z : राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालांनी Gen Z वर केले वक्तव्य; पुण्यातील कार्यक्रमात युवकांना उद्देशून भाषण.या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संरक्षण, वृक्षसंवर्धन आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना अधिक दृढ झाली. "एक विद्यार्थी – एक वृक्ष" हा संदेश प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोहोचला असून, पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारण्याचा संकल्प विद्यार्थ्यांनी यावेळी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.