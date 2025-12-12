Pune Update : कोंढवे–धावडे घरनियमितीला गती; महसूल मंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश!

शिवणे : हवेली तालुक्यातील कोंढवे–धावडे परिसरातील भैरवनाथनगर आणि लमाण वस्ती येथील घरांना नियमित करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश जारी केले आहेत. या दोन्ही वसाहतीतील घर नियमितीविषयक अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश देत त्यांनी स्थानिक नागरिकांच्या दीर्घकालीन अपेक्षांना गती मिळणार असल्याचे संकेत दिले आहेत..खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर हे या विषयावर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि राज्य सरकारच्या विविध स्तरांवरून सातत्याने पाठपुरावा करत होते. यासंदर्भात तापकीर यांनी गुरुवारी (११ डिसेंबर) महसूल मंत्र्यांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाची तातडीने दखल घेत मंत्री बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्तावावर कोणताही विलंब न करता कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याची माहिती आमदार तापकीर यांनी दिली..Pune News : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्यात ३ हजार कोटींचा विकासधडाका; सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मोठा कार्यक्रम!.मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे कोंढवे–धावडे येथील भैरवनाथनगर आणि लमाण वस्तीतील सर्वे क्रमांक ४०७, ४०८, ४०९, ८९६, ८४९, ८९२ आणि ८९९ मधील नागरिक १९६२ पासून वास्तव्यास आहेत. घरांची नोंद ग्रामपंचायत दप्तरी उपलब्ध असून रस्ते, पाणीपुरवठा, स्ट्रीटलाइट यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधा देखील या परिसरात अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे घरनियमितीचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशांनंतर ही प्रक्रिया पुढे सरकण्याची शक्यता निर्माण झाली असून स्थानिक नागरिकांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. .जिल्हास्तरावरून प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीला वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.“अनेक दशके वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नावर शासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, ही आमची सातत्यपूर्ण भूमिका आहे. महसूल मंत्र्यांनी दिलेले तातडीचे निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत,” असे आमदार भीमराव तापकीर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.