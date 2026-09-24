Hotel Gas Leakage : हॉटेलच्या किचनमध्ये गॅस गळती; सिलेंडरने घेतला पेट, कोंढवा बुद्रुकमधील घटनेत दोन कामगार जखमी

पुणे - कोंढवा बुद्रुक येथील हॉटेल गोकुळच्या किचनमध्ये गॅस टाकीच्या पाईपला गळती होऊन सिलेंडरने मोठ्या प्रमाणात पेट घेतल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. या घटनेत दोन कामगार जखमी झाले असून, आग लागल्यानंतर हॉटेलमधील ग्राहकांनी तत्काळ बाहेर धाव घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला..आतिफ खान (वय-४०) आणि छाया (वय-४०) अशी जखमी कामगारांची नावे आहेत. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणून धोका दूर केला. दरम्यान, बेसमेंटमध्ये एक व्यक्ती अडकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जवानांनी त्याची सुखरूप सुटका केली..अग्निशमन विभागाच्या माहितीनुसार, हॉटेलच्या किचनमध्ये असलेल्या गॅस टाकीच्या पाईपला गळती झाली. त्यातून गॅस बाहेर पडून आग लागली. किचनमध्ये आठ रिकामे आणि दोन भरलेले सिलेंडर होते. आग लागल्याचे लक्षात येताच हॉटेलमधील ग्राहक बाहेर पडले..या घटनेत एक महिला आणि काही पुरुष किरकोळ जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती अग्निशमन विभागाने दिली. अग्निशमन दल पोहोचण्यापूर्वीच स्थानिकांनी दोन जखमींना रुग्णालयात दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.