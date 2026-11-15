Tilekar Nagar : आठ बंद सदनिका फोडल्या, सोन्या-चांदीचे दागिने चोरले; कोंढवा बुद्रूकमधील दोन सोसायट्यांना चोरट्यांचे लक्ष्य

पुणे : कोंढवा बुद्रूक येथील टिळेकरनगर परिसरातील दोन गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत आठ बंद सदनिकांचे कडी-कोयंडे तोडून सोन्या-चांदीचे दागिने लांबवले. .कोंढवा-येवलेवाडी, उंड्री आणि पिसोळी परिसरात वाढत्या घरफोडींच्या घटनांमुळे पोलिस गस्त वाढवावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. याबाबत नीलेश चंद्रकांत टकले (वय ३६, रा. ओम हाईट्स, टिळेकरनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..टिळेकरनगर भाग एकमधील आयुष हाईट्स ‘बी’ आणि अमृता होम्स सोसायटीत चोरट्यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री प्रवेश केला. त्यांनी फिर्यादी टकले यांच्यासह आठ जणांच्या सदनिकांचे कुलूप तोडून ऐवज चोरून नेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.