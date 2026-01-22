पुणे

Pune Fraud News : कोंढव्यातील महिलेला पावणेपाच कोटींचा गंडा

तुमच्या बँक खात्यांचा वापर मनी लाँड्रिंगसाठी झाला आहे. तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे.
Cyber Crime
Cyber Crime Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘तुमच्या बँक खात्यांचा वापर मनी लाँड्रिंगसाठी झाला आहे. तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे,’ असा बनाव रचून सायबर चोरट्यांनी कोंढवा परिसरातील एका महिलेची चार कोटी ८२ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Cyber Crime
fraud news
Kondhwa
Woman
Digital Arrest

