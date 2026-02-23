कोपर्डे हवेली : ''झाले इलेक्शन जपा रिलेशन'' ची परंपरा कायम
कोपर्डे हवेलीत झाले इलेक्शन, जपले रिलेशन
गावाने परंपरा ठेवली कायम; निकालानंतर विजयी उमेदवाराचा सत्कार
जयंत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोपर्डे हवेली, ता. २३ : कऱ्हाड तालुक्यातील छोटेसे व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून कोपर्डे हवेलीची ओळख आहे. निवडणुकीच्या काळात तीव्र स्पर्धा आणि निकालानंतरची एकजूट ही या गावाची खास ओळख आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतही हे चित्र पुन्हा एकदा दिसून आले. गटात तीन वेगवेगळ्या पॅनेलचे उमेदवार रिंगणात होते. प्रचारादरम्यान एकमेकांवर जोरदार टीका, टिप्पणी आणि रस्सीखेच झाली. मतदानही चुरशीने व उत्साहात झाले. निकाल लागला, हार-जीतचे चित्र स्पष्ट झाले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी गावही एक झाले. १५ दिवस एकमेकांना विरोधक असणारे गावातील नेते, कार्यकर्ते चहाच्या टपरीवर एकत्र चर्चा करताना दिसून आले.
एकमेकांविरोधात लढलेले उमेदवारही दुसऱ्या दिवशी एकत्र चहा पिताना पाहायला मिळाले. त्याद्वारे ‘झाले इलेक्शन, जपा रिलेशन’ असा संदेश देत गावकरी वैर विसरून पुन्हा एकत्र येत असल्याचे दिसून आले. वर्षानुवर्षे ही परंपरा चालत आहे. या संस्कृतीमुळे गावातील राजकीय वातावरण नेहमीच सकारात्मक राहते. निवडणूक काळात तीव्रता असली, त, निकालानंतर सर्वजण एकमेकांच्या यशात सहभागी होतात. अपक्ष, राष्ट्रवादी, भाजप अशा विविध पॅनेलमधून उमेदवार लढले, तरी गावाची एकजूट अबाधित राहते. राजकीय स्पर्धा असली तरी मानवी संबंध टिकवणे हे आव्हान असते.
संस्कृती अन् परंपरा
गेल्या पाच वर्षांपूर्वी कोपर्डे हवेली ग्रामपंचायत निवडणुकीत अमित पाटील यांचा विजय झाला. त्यांच्या विरोधातील उमेदवार रामचंद्र चव्हाण व महेश चव्हाण यांनी अमित पाटील यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत अमित पाटील यांना पराभव झाला; परंतु दुसऱ्या दिवशी त्यांनी विजयी उमेदवार सिद्धार्थ चव्हाण यांच्या घरी येऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या. ही संस्कृती, परंपरा कोपर्डे हवेलीचे वेगळेपण दाखवते.
V98183
काेपर्डे हवेली ः विजयी उमेदवार सिद्धार्थ चव्हाण यांचा सत्कार करताना अपक्ष उमेदवार अमित पाटील. त्या वेळी कार्यकर्ते.
