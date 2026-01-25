कोपर्डे हवेली : भारत स्काऊट गाईड मेळाव्यात कोपर्डे हवेली शाळेचा डंका...
कोपर्डे हवेली शाळेचे स्काऊट गाइडमध्ये यश
कोपर्डे हवेली, ता. २५ : कऱ्हाड व पाटण तालुकास्तरीय भारत स्काऊट आणि गाइड मेळाव्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा, कोपर्डे हवेलीच्या विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत देदीप्यमान यश मिळवले आहे.
विविध स्पर्धांमध्ये शिस्तबद्ध आणि आकर्षक सादरीकरणाद्वारे शाळेने तालुक्यात आपली छाप पाडली. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी पुढील स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवले. कब फ्लॉग सादरीकरण : प्रथम क्रमांक, मोगलीची गोष्ट सादरीकरण : द्वितीय क्रमांक, बुलबुल फ्लॉग सादरीकरण : उत्तेजनार्थ पारितोषिक पटकावले.
मुख्याध्यापिका अंजली देसाई यांनी योग्य नियोजन केले. क्लब मास्टर रेश्मा भोसले, फ्लॉग लीडर आशा नलवडे, लतिका चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. सहकारी शिक्षिका संगीता देशमुख, मोनाली पाटोळे आणि मेघना जाधव, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष लालासाहेब चव्हाण, उपाध्यक्ष महादेव चव्हाण व सदस्यांनी सहकार्य केले.
कोपर्डे हवेली : यशस्वी विद्यार्थ्यांसमवेत उपस्थित मान्यवर व मार्गदर्शक शिक्षक. (जयंत पाटील : सकाळ छायाचित्रसेवा)
