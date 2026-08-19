कोपरगाव जन आक्रोश आंदोलन

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कोपरगाव ः जनआक्रोश आंदोलन प्रसंगी उपस्थित विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी.
तर यापेक्षा मोठे आंदोलन छेडू
सुनील गंगुले ः कोपरगावमध्ये जनआक्रोश आंदोलन
कोपरगाव, ता. १९ ः खोटे बोलून सत्ताधाऱ्यांनी नगरपालिकेत सत्ता मिळवली. गोशाळा उभारण्यावरून त्यांच्यात एकमत नाही. मोकाट जनावरांसाठी काढलेल्या टेंडरमध्ये कोण-कोण भागीदार आहेत, याची चौकशी करावी. डुकराच्या धडकेत एकाचा बळी गेल्यानंतर पालिकेने किती डुकरे पकडली, हे जाहीर करावे. मृत्युमुखी पडलेल्या दोघांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई द्यावी. आजचे आंदोलन एक झलक असून, प्रश्न सुटला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सुनील गंगुले यांनी दिला.
आमदार आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासमोर जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना ठाकरे पक्ष, मनसेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, विद्यार्थी, नागरिकांनी सहभाग घेतला. तब्बल ५० विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी आंदोलक गेले असता, त्यांना नगरपालिका कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर अडविण्यात आले. मात्र नंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारले.
आंदोलनस्थळी माजी नगरसेवक मंदार पहाडे म्हणाले, डुकराच्या धडकेत एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर आम्ही नगरपालिकेला निवेदन दिले होते. तरी देखील पालिका प्रशासन जागे झाले नाही. त्यानंतर दुसरा बळी गेला. पालिका निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी मोकाट जनावरांचा प्रश्न मार्गी लावू म्हणून आश्वासन दिले होते. मात्र निवडून आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. केवळ मतांसाठी खोटे आश्वासन दिले का? असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त करत मोकाट जनावरांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली.
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