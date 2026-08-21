पुणे

कोरेगावच्या केदारेश्वर मंदिरात आज भजन महोत्सव

कोरेगावच्या केदारेश्वर मंदिरात आज भजन महोत्सव
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कोरेगावात आज
भजन महोत्सव
कोरेगाव : सातारा जिल्हा राम कृष्ण हरी भजन प्रसारक संस्थेच्या कोरेगाव तालुका शाखेतर्फे उद्या (शनिवारी) येथील केदारेश्वर मंदिरात पंचक्रोशीतील ६० गावांतील भजनी मंडळांचा भजन महोत्सव होणार आहे. सकाळी नऊपासून मंडळाचे स्वागत व नोंदणी, दहा वाजता उद्‌घाटन, त्‍यानंतर जागर होऊन सहभागी भजनी मंडळे प्रत्येकी एक अभंग व गवळण सादर करतील. दुपारी दीडनंतर दुसऱ्या टप्प्यातील मंडळांचा जागर होईल. सायंकाळी सांगता होईल, अशी माहिती संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अभय क्षीरसागर, तालुकाध्यक्ष विठ्ठल आडागळे आदींनी दिली.

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