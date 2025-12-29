पुणे

Bhima Koregaon Shauryadin : कोरेगाव भीमा शौर्यदिनासाठी कडेकोट बंदोबस्त; ७,५०० पोलिसांचा ताफा तैनात; ड्रोनद्वारे पाळत!

Vijay Stambh : कोरेगाव भीमा शौर्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पुणे पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. ड्रोन, पोलिस टॉवर आणि मोठ्या प्रमाणावर पोलिस तैनातीद्वारे परिसरावर सतत पाळत ठेवली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी रोजी शौर्यदिनानिमित्त विजयस्तंभ अभिवादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी येतात. या पार्श्वभूमीवर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, तसेच शांततेत कार्यक्रम पार पडावा यासाठी पुणे शहर पोलिसांकडून सर्वंकष तयारी करण्यात आली आहे. कोरेगाव भीमा परिसरात सुमारे साडेसात हजार पोलिस अधिकारी, कर्मचारी तैनात असतील, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी (ता. २९) पत्रकार परिषदेत दिली.

