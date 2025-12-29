Bhima Koregaon Shauryadin : कोरेगाव भीमा शौर्यदिनासाठी कडेकोट बंदोबस्त; ७,५०० पोलिसांचा ताफा तैनात; ड्रोनद्वारे पाळत!

पुणे : कोरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी रोजी शौर्यदिनानिमित्त विजयस्तंभ अभिवादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी येतात. या पार्श्वभूमीवर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, तसेच शांततेत कार्यक्रम पार पडावा यासाठी पुणे शहर पोलिसांकडून सर्वंकष तयारी करण्यात आली आहे. कोरेगाव भीमा परिसरात सुमारे साडेसात हजार पोलिस अधिकारी, कर्मचारी तैनात असतील, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी (ता. २९) पत्रकार परिषदेत दिली. .या पत्रकार परिषदेस पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त संजय पाटील, पंकज देशमुख, मनोज पाटील, राजेश बनसोडे यांच्यासह सर्व पोलिस उपायुक्त उपस्थित होते. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, विजयस्तंभ अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व नियोजन करण्यात आले आहे. वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. तसेच, २२ ठिकाणी वाहनतळ निश्चित करण्यात आले आहेत. .Jalgaon Municipal Election : ‘मिशन इलेक्शन’साठी खाकीने कंबर कसली; जळगावात रात्रगस्त आणि नाकाबंदीत मोठी वाढ.कोरेगाव भीमा परिसरात शहर पोलिस दलातील सहा हजार पोलिस आणि बाहेर गावावरून बाराशे पोलिस कर्मचारी बंदोबस्तासाठी तैनात असतील. तसेच, एक हजार होमगार्ड आणि राज्य राखीव दलाच्या तुकड्याही नेमण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, येथील पोलिस टॉवर, ड्रोनद्वारे परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. चोरीचे प्रकार रोखण्यासाठी विशेष पोलिस पथके नेमण्यात आली आहेत..नववर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर नाकाबंदीनववर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर रोजी अनुचित घटना घडू नये, स्वतंत्र बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. शहरातील फर्ग्युसन रस्ता, महात्मा गांधी रस्ता, नळस्टॉप चौक, हडपसर अमनोरा, चांदणी चौक यासह विविध प्रमुख चौकांमध्ये नाकाबंदी करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी ड्रोनच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जाणार आहे. शहरात ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ मोहीम तीव्र करण्यात आली असून, ६० ठिकाणी नाकाबंदी करून मद्यपी वाहनचालकांची तपासणी सुरू आहे. वाहतूक शाखेकडून मागील वर्षभरात सुमारे साडेसहा हजार मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी प्रतिबंधात्मक कारवाईमहापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. सराईत गुन्हेगारांकडून मतदारांवर दबाव तंत्राचा वापर होऊ नये, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत गुन्हेगारांचा सहभाग राहू नये यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गुन्हे शाखा, सातही पोलिस परिमंडळाकडून विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. पब्ज, बिअर बार आणि मद्यविक्रीच्या दुकानांवरही विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. सुमारे पाच हजार सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, असे अमितेश कुमार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.