पुणे

Koregaon Bhima Vijay Stambh : कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी पाच हजार पोलिसांचा कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्ही व ड्रोनद्वारे नजर!

Public Safety : कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून पाच हजार पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही, ड्रोन आणि आपत्कालीन यंत्रणांच्या मदतीने गर्दी व वाहतूक नियंत्रणावर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.
Heavy Police Deployment for Vijay Stambh Ceremony

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या ठिकाणी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून पाच हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व सोहळ्यावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर राहणार आहे’, अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिली.

