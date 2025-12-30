Koregaon Bhima Vijay Stambh : कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी पाच हजार पोलिसांचा कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्ही व ड्रोनद्वारे नजर!

पुणे : ‘कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या ठिकाणी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून पाच हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व सोहळ्यावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर राहणार आहे’, अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिली..विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या निमित्ताने ग्रामीण पोलिस कडक बंदोबस्त करणार आहेत. गुरुवारी (१ जानेवारी) होणाऱ्या या अभिवादन सोहळ्यात राज्यभारातून अनुयायी उपस्थिती लावणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर गर्दीचे नियोजन, वाहतूक बदल तसेच अनुयायींची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे, असे गिल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..Pune News: शिंदेंच्या शिवसेनेचं माकड होण्यामागची खरी कारणं | Eknath Shinde | Ajit Pawar | Sakal Media .‘गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अभिवादन सोहळ्यास जास्त गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. वाहनतळ, वाहतूक बदलाबाबतचे नियोजन करण्यात आले. अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक (एनडीआरएफ), बॉम्बशोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस), शीघ्र कृती दल (क्यूआरटी) तैनात असणार आहे’, असे त्यांनी नमूद केले..असा असणार पोलिस बंदोबस्तवरिष्ठ पोलिस अधिकारी - ३३पोलिस अधिकारी - ३३२पोलिस कर्मचारी - ३०१०गृहरक्षक दलाचे जवान - १५००राज्य राखीव पोलिस दल - चार तुकड्या.अनुयायांसाठी वाहनतळ अभिवादन करण्यासाठी राज्यासह देशभरातील अनुयायी कोरेगाव भीमा येथे येत असतात. यातून खासगी वाहनाने येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यापार्श्वभूमीवर पोलिसांनी वाहनतळाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. वक्फ बोर्ड येथील वाहनतळ, टोरँटो पार्कींग, इनामदार पार्कींग येथे ४०० बस लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाहनतळाच्या परिसरात देखील पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे..पोलिस मदत केंद्राची उभारणी‘कोरेगाव भीमा परिसरातील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे वापरण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिस नियंत्रण कक्षाशी (कंट्रोल रूम) जोडण्यात आले आहेत. नियंत्रण कक्षातून गर्दीचे नियोजन करून बंदोबस्तावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात येणार आहेत. अनुयायांसाठी जागोजागी पोलिस मदत केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. नगर रस्ता, पेरणे फाटा परिसरात गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तात्पुरते मनोरे उभे करण्यात आले आहेत’, असे गिल यांनी सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.