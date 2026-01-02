पुणे

Koregaon Bhima Incident : विजयस्तंभ अभिवादनासाठी आलेल्या नागरिकांच्या गर्दीचा गैरफायदा; तिघांचे सोन्याचे दागिने लंपास!

Koregaon Bhima Vijay Stambh Theft : कोरेगाव भीमा येथे विजयस्तंभ अभिवादनासाठी आलेल्या नागरिकांच्या गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी महिला व दोन तरुणांचे सोन्याचे दागिने चोरले. या प्रकरणी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल असून सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास सुरू आहे.
Gold Theft During Vijay Stambh Tribute Ceremony

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोरेगाव भीमा परिसरात विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यास आलेल्या नागरिकांच्या गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी एका महिलेसह दोघा तरुणांचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Koregaon Bhima
pune
crime
police investigation
Theft

