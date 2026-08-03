Flood News : कोरेगाव मुळ बंधाऱ्यावरून दुचाकीसह ज्येष्ठ वाहून; एनडीआरएफ, अग्निशमन दलाचे शोधकार्य सुरू

सुनील जगतापउरुळी कांचन : मुळा मुठा नदीला आलेल्या पुरामुळे कोरेगाव मुळ येथील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यावरून प्रचंड वेगात पाणी वाहत असताना या पाण्यामध्ये एक व्यक्ती दुचाकीसह वाहून गेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.वाहून जाणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गंगाधर साहेबराव गोते,वय अंदाजे ६२ असून त्याचा शोध गावातील काही नागरिक घेत असल्याची माहिती मिळत आहे.आज सायंकाळी सहा ते सव्वा सहा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला आहे. .बंधाऱ्यावरून वेगाने सुमारे फुटभर पाणी वाहत असताना त्या व्यक्तीने आपली दुचाकी या पुराच्या प्रवाहात घातली व तोल जावून तो दुचाकीसह पुराच्या पाण्यात वाहून जातानाचा व्हिडीओ समाज मध्यमावर व्हायरल झाला आहे.त्याचा शोध परिसरातील नागरिकांनी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र घटनास्थळी अर्धा तास झालातरी पोलीस व अधिकारी पोहचू शकले नव्हते,मुळा मुठा नदीच्या पात्रात पाण्याचा विसर्ग वाढल्याने कोरेगाव मूळ येथील बंधारा पाण्याखाली गेला होता, पाण्याच्या अतिवेगाचा अंदाज न आल्याने किंवा धोकादायक प्रवास करताना बिवरी येथील व्यक्ती अचानक पाण्याच्या तीव्र प्रवाहात ओढला गेला आणि वाहून गेला घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी परिसरात पसरली असून मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक नागरिक व आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या मदतीने शोधकार्य सुरू करण्यात आले असले तरी नदीपात्रातील प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या पाणी पातळीमुळे अडथळे निर्माण होत आहेत..विशेष म्हणजे काही दिवसापूर्वी या धोकादायक पुलावरून वाहतुकीच्या व पाण्याच्या विसर्गाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने वेळीच दक्षता घेतली असती तर ही घटना घडली नसती. मात्र पोलीस प्रशासन महसूल प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रशासन नेहमीप्रमाणे यावेळीही गाफील राहण्याने एका जेष्ठाचा जीव गेला आहे. प्रशासनाच्या या बेजबाबदार कारभारामुळेच बळी गेला असल्याने त्याच्यावर अवलंबून असणारे कुटुंब हे अचानकपणाने मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी या भागातील नागरिक करू लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.