Pune News: कोरेगाव पार्कमध्ये ओव्हरहेड केबलचा सुळसुळाट; परिसराचे विद्रूपीकरण, वाहतुकीला अडथळा, अपघातांच्या प्रमाणात वाढ

मुंढवा : कोरेगाव पार्क परिसरात जागोजागी अनधिकृतपणे ओव्हरहेड केबलचे जाळे पसरलेले आहे. त्यामुळे परिसराच्या सौंदर्यात यामुळे बाधा येऊन विद्रूपीकरण झाले आहे. अनेक ठिकाणी केबल झाडांवर किंवा रस्त्यांवर लटकलेल्या असतात, त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. लटकलेल्या केबल दुचाकीत अडकून अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. महापालिका प्रशासनाने या भागातील केबल काढाव्यात, तसेच परिसराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे..महापालिका प्रशासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता कोरेगाव पार्कमध्ये अनेक खासगी कंपन्यांनी सुमारे ६० किलोमीटर अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स टाकल्या आहेत. यातून महापालिकेचे कोट्यवधींचे शुल्क बुडविले जात आहे. प्रत्यक्षात अतिक्रमण विभाग आणि आकाशचिन्ह विभागाची कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. -योगेश पिंगळे, रहिवासी, कोरेगाव पार्क.महापालिकेने ओव्हर हेड केबलविरोधात धोरण तयार केले आहे. या धोरणाचा महापालिकेला विसर पडला आहे. केबल भूमिगत करणे बंधनकारक असून, यासाठी प्रतिमीटर १२ हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, परंतु शुल्क वाचवण्यासाठी विविध कंपन्यांनी महापालिकेची परवानगी न घेताच कोरेगाव पार्कमधील विजेचे खांब, झाडे, इमारती आणि इतर मार्गांनी मोठ्या प्रमाणात ओव्हरहेड केबल टाकल्या आहेत. त्यामुळे परिसराचे विद्रुपीकरण होत असून, अपघाताचेही प्रमाण वाढले आहे. -दामिनी खोपकर, स्थानिक रहिवासी, कोरेगाव पार्क.मोबाईल कंपन्यांनी या भागातील झाडे, इमारती, पथदिव्यांवरून ओव्हरहेड केबलचे जाळे टाकले आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. ओव्हरहेड केबलचे जाळे खंडित करून जप्त करावे, पुन्हा केबल टाकल्यास महापालिका प्रशासनाने कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, असेही रहिवाशांनी नमूद केले आहे..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.या समस्येबाबत ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त कुणाल धुमाळ यांना दूरध्वनी केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. विद्युत विभागाचे रोहन मुतुंगे यांना तीन वेळा दूरध्वनी केला असता त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही..