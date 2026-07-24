Koregaon Park Water Supply: ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे मुख्य जलवाहिनीला भगदाड; कोरेगाव पार्क परिसरात कृत्रिम पाणीटंचाई

मुंढवा: कोरेगाव पार्क साउथ मुख्य रस्त्यावरील कवडेवाडी दरोडेमळा येथे सांडपाणी वाहिनीचे काम करताना ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे ‘जेसीबी’चा धक्का लागून मुख्य जलवाहिनी फुटली. या अपघातात बुधवारी मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेले असून, परिसरात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे..कोरेगाव पार्क परिसरात महापालिकेच्या मुख्य खात्याकडून मोठ्या व्यासाची सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. बुधवारी खोदकाम सुरू असताना १६ इंच व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीला ‘जेसीबी’चा धक्का लागला..Government talks CJP : सोनम वांगचुकनी उपोषण सोडल्यानंतर मोठी घडामोड! कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकार चर्चेला तयार, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय होणार?.यामुळे वाहिनी फुटून पाणी वाहून लागले. वाहिनी फुटल्यानंतर ठेकेदाराने पाणीपुरवठा विभागाला याची माहिती देण्याची तसदीही घेतली नाही. महापालिकेच्या दोन विभागांतील समन्वयाचा अभाव आणि ठेकेदाराचा बेजबाबदारपणा यामुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे..Paper Leak Fast-Track Courts: पेपरफुटीवर फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी; दोषींना कठोर शिक्षा होणार : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ.स्थानिक नागरिक रवींद्र कवडे यांनी सांगितले की, खोदकाम सुरू असताना या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची वाहिनी असल्याची पूर्वसूचना ठेकेदाराला दिली होती. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून काम करण्याच्या सूचना देऊनही ठेकेदाराने मनमानी पद्धतीने काम केले. या निष्काळजीपणामुळे पाण्याचा अपव्यय झाला. याला जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी."कोरेगाव पार्कला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी तातडीने बंद करून दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत."- भास्कर महाडिक, सहाय्यक आयुक्त, ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.