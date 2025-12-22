Koregaon: कोरेगाव पार्क मुंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण कूर्मगतीने; रोजच्या वाहतूक कोंडीने चालक हैराण, कामाचा वेग वाढविण्याची मागणी

मुंढवा : पुणे महापालिकेकडून कोरेगाव पार्क आणि मुंढवा परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. रुंदीकरणाचे काम अतिशय कूर्मगतीने सुरू असल्यामुळे या रस्त्यावर दोन्ही बाजूने रोज वाहतूक कोंडी होते..चालकांना अर्धा ते पाऊण तास कोंडीत अडकून पडावे लागते. त्यामुळे चालक हैराण झाले आहेत. महापालिकेने कामाचा वेग वाढवावा व लवकर काम पूर्ण करावे, अशी मागणी होत आहे. कोरेगाव पार्क कल्याणी पूल ते महाराजा सयाजीराजे गायकवाड चौकापर्यंतचा १८ मीटरचा सुमारे २ किलोमीटर लांबीचा रस्ता ३० मीटर रुंदीचा करण्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे..या कामात लष्करी जमिनीचा संपादनाचा अडथळा आणि काही व्यावसायिक जागांच्या संपादनाच्या अडचणींमुळे कामाला थोडा वेळ लागत आहे. वाहतुकीत अडथळे येऊ नयेत यासाठी वीज, पाणी आणि इतर सुविधांच्या वाहिन्या टप्प्याटप्प्याने हलविण्यात येत आहेत. कामाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे..या रस्त्यावरील रुंदीकरणातील मुख्य अडचण म्हणजे लष्करी जमीन संपादनाची आवश्यकता. संरक्षण मंत्रालयाकडून आवश्यक असलेली जमीन अद्याप महापालिकेला मिळालेली नाही, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या काही भागांना खीळ बसली आहे. जमिनीच्या बदल्यात तेवढ्याच किमतीची जागा किंवा पायाभूत सुविधा देण्याबाबत महापालिका आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यात चर्चा सुरू आहे..रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आहे, मात्र लष्करी जमिनीच्या उपलब्धतेवर प्रकल्पाची गती आणि पूर्णत्व अवलंबून आहे, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. रहिवासी अभिजित वाघचौरे यांनी सांगितले की, कोरेगाव पार्क ते महाराजा सयाजीराजे गायकवाड चौक हा महत्त्वाचा रस्ता परिसरातील सर्वात वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी एक आहे. या मार्गावरून मुंढव्याकडे अनेकदा प्रवास करावा लागतो. कल्याणी पूल पास केल्यावर वाहनांची गती मंदावते. दोन्ही बाजूला अरुंद रस्ता उपलब्ध आहे. जड वाहने, बस आणि खासगी गाड्यांची वाहतूक लक्षात घेता, दोन्ही बाजूंचा रस्ता वाहतुकीसाठी अपुरा पडत आहे..Kolhapur Kasrawadi Traffic : कासारवाडीत रस्ते अरुंद, वाहने प्रचंड दिवसेंदिवस वाढणारी कोंडी नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहत आहे!.कोरेगाव पार्क, केशवनगर, मुंढवा, मगरपट्टा येथील कार्यालये, संस्था, शाळा, महाविद्यालये व्यावसायिक उपक्रमांमुळे आणि हडपसर रेल्वे स्थानकाकडे जाणारे प्रवासी या मार्गावरून जा-ये करतात. वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे रस्त्याच्या विस्ताराची गरज निर्माण झाली आहे. वाहतुकीच्या अडथळ्यांसाठी हा रस्ता कुप्रसिद्ध आहेत. रुंदीकरणाचे काम करताना महापालिकेने वेळेचे पालन करावे.- अॅड. राजशेखर गायकवाड,स्थानिक रहिवासी, मुंढवाकोरेगाव पार्क ते मुंढव्यादरम्यानची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महाराजा सयाजीराजे गायकवाड चौकापर्यंतच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाला गती दिली आहे. या रुंदीकरणात लष्कराची जमीन संपादनाची मुख्य अडचण आहे. महापालिकेकडून संरक्षण मंत्रालयाकडे फाइल दिलेली आहे, तसेच पत्रव्यवहार सुरू आहेत.- सचिन बागडे, उपअभियंता, पथविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.