पुणे

टुडे साठी फोटो ओळ सोमवार दर्शन रांग

टुडे साठी फोटो ओळ सोमवार दर्शन रांग
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हर हर महादेव.....
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सातारा : श्रावणातील पहिल्या सोमवारनिमित्त कोटेश्वर मंदिरात महादेवाच्‍या दर्शनासाठी लागलेली भाविकांची रांग. (नरेंद्र जाधव ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
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