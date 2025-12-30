पुणे

Pune Political : सूत्रे हलली, रात्रीत चित्र बदलले; कोथरूडमध्ये भाजपकडून ‘डॅमेज कंट्रोल’, उमेदवारांची फेररचना!

Kothrud Politics : निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या तीव्र नाराजीनंतर कोथरूडमध्ये भाजपने उमेदवारांच्या यादीत रातोरात बदल केले. निवडणुकीत नुकसान टाळण्यासाठी पक्षाने ‘डॅमेज कंट्रोल’ करत एकजूट राखण्याचा प्रयत्न केला.
Overnight Political Developments in Kothrud

Overnight Political Developments in Kothrud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोथरूड : 'पुण्यवंत पाताळलोकी नेला' या संत जनाबाईंच्या अभंगाचा दाखला देत, 'निष्ठावंतांना डावलले गेले' असा सूर भाजपच्या गोटातून उमटू लागला होता. यामुळे निवडणुकीत विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पक्षाची 'डॅमेज कंट्रोल' करणारी यंत्रणा तातडीने सक्रिय झाली. वरिष्ठ पातळीवर चक्रे फिरली आणि रात्रीतून कोथरूडमधील उमेदवारांचे चित्र बदलले.

Loading content, please wait...
pune
political
election
Kothrud
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com