Pune Political : सूत्रे हलली, रात्रीत चित्र बदलले; कोथरूडमध्ये भाजपकडून ‘डॅमेज कंट्रोल’, उमेदवारांची फेररचना!

कोथरूड : 'पुण्यवंत पाताळलोकी नेला' या संत जनाबाईंच्या अभंगाचा दाखला देत, 'निष्ठावंतांना डावलले गेले' असा सूर भाजपच्या गोटातून उमटू लागला होता. यामुळे निवडणुकीत विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पक्षाची 'डॅमेज कंट्रोल' करणारी यंत्रणा तातडीने सक्रिय झाली. वरिष्ठ पातळीवर चक्रे फिरली आणि रात्रीतून कोथरूडमधील उमेदवारांचे चित्र बदलले..निष्ठावंतांचा संताप आणि अस्वस्थतापक्षाची परिस्थिती मजबूत असतानाही बाहेरून उमेदवार आयात केल्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्ते आधीच अस्वस्थ होते. उमेदवारांची यादी जाहीर होताच अनेक कार्यकर्त्यांना अश्रू अनावर झाले, तर काहींना मानसिक धक्का बसला. काही ठिकाणी संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांविरुद्ध घोषणाबाजीही केली. तरीही, अनेक इच्छुकांनी 'कायम निष्ठावंत' असे संदेश समाजमाध्यमांवर प्रसारित करून आपण पक्षाच्या निर्णयासोबत असल्याचे जाहीर केले होते. काही उमेदवारांनी बंडखोरी करत अर्ज दाखल केला असला तरी त्यांना देखील समजावून पक्षाची एकजूट कायम ठेवण्याचा पक्ष नेतृत्वाचा प्रयत्न असेल..उमेदवारी अर्जात झालेले बदल• प्रभाग ३१: भाजपचे कोथरूड मंडल अध्यक्ष निलेश कोंढाळकर यांची जाहीर झालेली उमेदवारी रद्द करण्यात आली. त्यांच्या जागी माजी नगरसेविका हर्षाली माथवड यांचे पती दिनेश माथवड यांना उमेदवारी देण्यात आली.• हर्षाली माथवड यांच्या जागी पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते जगन्नाथ कुलकर्णी यांच्या पत्नी ज्योत्स्ना कुलकर्णी यांना संधी देण्यात आली.• प्रभाग ११: शिवसेनेच्या वैशाली मराठे यांच्यासाठी सोडलेल्या जागेवर आता मनीषा बुटाला यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.• यथावत उमेदवारी: माजी नगरसेविका वासंती जाधव आणि शिवसेनेतून भाजपमध्ये आलेले पृथ्वीराज सुतार यांची उमेदवारी कायम ठेवण्यात आली आहे.