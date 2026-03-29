Pune News: खाद्यपदार्थांच्या टपऱ्यांमुळे कोथरूडमध्ये कोंडी; बेकायदा पार्किंगमुळे वाहतुकीचा बोजवारा; अतिक्रमणाविरोधात आंदोलनाचा इशारा

कर्वेनगर: कोथरूड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय होत आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे..पुतळ्याच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या टपऱ्या, हातगाड्या आणि बेकायदा पार्किंगमुळे या परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. संध्याकाळच्या वेळी येथे प्रचंड गर्दी होत असून, रस्त्यावर उभ्या असलेल्या टेम्पो आणि चारचाकी वाहनांमुळे रुग्णवाहिकांसारख्या आपत्कालीन सेवांनाही मार्ग मिळणे कठीण झाले आहे. पदपथांवरही व्यावसायिकांनी ताबा मिळवल्याने पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे..प्रशासनाकडून अधूनमधून होणारी कारवाई केवळ देखाव्यापुरती ठरत असून, काही वेळातच पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. बेकायदेशीर फ्लेक्स आणि मंडपांमुळे परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. महापालिका आणि वाहतूक विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..स्थानिक नागरिक संजय वरपे यांनी सांगितले की, ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी असलेल्या शिवरायांच्या पुतळ्याभोवती अशी अव्यवस्था निर्माण होणे ही अत्यंत खेदजनक आहे. पुतळ्याजवळ अतिक्रमण कारवाई सातत्याने राबविण्याची आवश्यकता आहे..नागरिकांच्या मागण्याअतिक्रमण हटवण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि कठोर मोहीम राबवणेबेकायदेशीर वाहने आणि हातगाड्यांवर दंडात्मक कारवाई करणेवाहतूक नियमनासाठी कायमस्वरूपी पोलिसांची नियुक्ती करणेपदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे करणे.."छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ काही ठिकाणी हॉकर झोन आहेत. येथे नेहमी अतिक्रमण कारवाई केली जाते. दोन दिवसांपूर्वीच पाच सहा वाहने जप्त केली आहे. पदपथावरील अतिक्रमण काढले आहे. तरीही अतिक्रमण झाले असेलस तर तातडीने कारवाई करण्यात येईल."- राहुल डोके, वरिष्ठ अतिक्रमण निरीक्षक, कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालय.