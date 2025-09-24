Kothrud Park : कोथरूडच्या उद्यानात जमतोय तळीरामांचा अड्डा, कचऱ्याचा विळखा; सखूबाई राजूशेठ शिंदे आजी-आजोबा बागेची दुरवस्था

कोथरूड : येथील कै. सखूबाई राजूशेठ शिंदे आजी-आजोबा उद्यानाची दुरवस्था झाली असून, उद्यानात तळीरामांचा वावर वाढला आहे. लहान मुले, महिलांची कुचंबणा होत आहे. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. योग्य देखभाल केली जात नसल्याबद्दल स्थानिक रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..ज्येष्ठ नागरिकांना विरंगुळा व्हावा व लहान मुलांना खेळता यावे, यासाठी छोट्या जागेत हे उद्यान उभारले आहे. उद्यानाशेजारीच स्वामी समर्थ मठ आहे. मागील बाजूस महापालिकेची अण्णासाहेब पाटील शाळा आहे. त्यामुळे उद्यानात नियमीत वर्दळ सुरू असते. या उद्यानाच्या स्वच्छता व देखभालीकडे महापालिका प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे.कोथरूड पोलिस ठाणे जवळ असताना येथे लोक मद्यपान, सिगारेट पित बसतात. असे असतानाही महापालिका उद्यानाच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला..उद्यानात लावण्यात आलेले दिवे समाजकंटकांकडून चोरीला जातात किंवा तोडले जातात. स्वच्छतागृहाच्या जागांवर अतिक्रमण करण्याच्या घटना कोथरूडमध्ये घडत आहेत, परंतु त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी चर्चा परिसरामध्ये सुरू आहे.स्थानिक रहिवासी रमेश उभे म्हणाले की, शेजारच्या शाळेतील लहान मुले येथे येतात. त्यांना येथे दारूच्या बाटल्या, सिगारेटची थोटके पाहायला मिळतात. यातून या मुलांना व्यसन लागू शकते. काचांमुळे मुले जखमी झाल्यावर याची जबाबदारी कोण घेणार आहे..या आहेत मागण्या...उद्यानात घुसखोरी करणाऱ्या व्यसनी लोकांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.प्रवेशद्वारावर वाहने लावून रस्ता रोखणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करावी.उद्यानाची तुटलेली सुरक्षा जाळी दुरुस्त करावी.उद्यानात सुरक्षारक्षक नेमावेत..Pune Health News : आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर; ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानात एक्स-रेच्या किरणोत्सर्गाचा धोका.दारूड्यांनी फोडलेल्या दारूच्या बाटल्यांच्या काचा पायात घुसून मुले जखमी झाली आहेत. उद्यानांची देखभाल उद्यान विभागाने व्यवस्थित करावी. येथील घसरगुंडीवर कचरा व पावसाचे पाणी साठलेले असते. उद्यानाच्या सुशोभीकरणासाठी व देखभालीसाठी दाखवण्यात येणारा खर्च जातो तरी कोठे, याची चौकशी व्हावी. उद्यानाच्या निर्मितीवर जर महापालिका लाखो रुपये खर्च करत असेल, तर प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यांच्या पैशाचा हा अपव्यय आहे. - मीनल धनवटे, रहिवासी.काही समाजकंटकांनी उद्यानाची जाळी तोडली असून, ते तेथून मध्यरात्री उद्यानात येऊन मद्यपान करतात. या गुंडांवर पोलिसांनी कारवाई करावी. उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर गाडी लावू नये, अशी वाहनचालकांना विनंती करूनही काही लोक आमच्या कर्मचाऱ्यांना जुमानत नाहीत. नागरिकांनी अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.- सुनील कोळेकर, प्रभारी मिस्री, उद्यान विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.