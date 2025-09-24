पुणे

Kothrud Park : कोथरूडच्या उद्यानात जमतोय तळीरामांचा अड्डा, कचऱ्याचा विळखा; सखूबाई राजूशेठ शिंदे आजी-आजोबा बागेची दुरवस्था

Pune News : कोथरूड येथील कै. सखूबाई राजूशेठ उद्यानाची दुर्दशा, कचऱ्याचा साच, तोडफोड आणि मद्यपानामुळे परिसरात नागरिकांची नाराजी.
Kothrud Park

Kothrud Park

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोथरूड : येथील कै. सखूबाई राजूशेठ शिंदे आजी-आजोबा उद्यानाची दुरवस्था झाली असून, उद्यानात तळीरामांचा वावर वाढला आहे. लहान मुले, महिलांची कुचंबणा होत आहे. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. योग्य देखभाल केली जात नसल्याबद्दल स्थानिक रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Kothrud
Development
Garden
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com