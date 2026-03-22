कोथरूडमध्ये टोळक्याची दहशत

पुणे : जुन्या भांडणाच्या रागातून सहा ते सात जणांच्या टोळक्याने राडा घालत दहशत पसरविल्याची घटना कोथरूडमधील श्रावणधारा सोसायटीत गुरुवारी घडली. आरोपींनी एका तरुणाच्या घरात घुसून लोखंडी हत्यारांनी घरातील वस्तूंची तोडफोड करत कुटुंबातील सदस्यांसह शेजाऱ्यांनाही बेदम मारहाण केली. या प्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी सात जणांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे..तेजस कांबळे (वय २४), अजय महाजन (वय २२), निरज सातपुते (वय २०), नदीम शेख (वय १९), अभिजित ओव्हाळ (वय ३०), सनी सानक्य (वय २०) आणि अभी घारे (वय २०) अशा गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. राहुल सुभाष गायकवाड (वय २२, रा. कोथरूड) यांनी फिर्याद दिली आहे..कोयत्याने वार करून माजवली दहशत.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरूवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास राहुल गायकवाड हे घरी असताना आरोपींनी जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून त्यांच्या घरावर हल्ला केला. तेजस कांबळेने लोखंडी हत्याराने राहुल यांच्या घराचा दरवाजा, गॅसची शेगडी, पाण्याचे हंडे आणि भिंतींवर मारून नुकसान केले. .यावेळी त्याच्या इतर साथीदारांनी खिडकीतून सिमेंटचा ब्लॉक फेकून मारला आणि राहुल यांच्या आई-वडिलांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. आरोपींनी सोसायटीमध्ये दहशत पसरवीत अन्य दोघांना मारहाण करून जखमी केले. घटनेची माहिती मिळताच कोथरूड ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप देशमाने यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मारहाण तसेच आर्म ॲक्ट कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.