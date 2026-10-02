Kothrud Road,:कोथरूडमधील वृक्षतोडीला स्थगिती; पुनर्रोपणासाठी जागा उपलब्ध नाही

पुणे, :कोथरूड येथे २० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी महापालिकेकडून ४६७ झाडे तोडली जात असताना त्यांच्या पुनर्रोपणासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या झाडांच्या कत्तलीला स्थगिती दिली आहे. पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात मृत्युंजयेश्वर मंदिराजवळील ओढ्यापासून सौरभ हॉलपर्यंत ३० मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित आहे. हा रस्ता पुढे जी. ए. कुलकर्णी पथाला मिळतो. हिरव्यागार झाडीमुळे हा परिसर कोथरूडचे ‘फुफ्फुस’ म्हणून ओळखला जातो. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी संबंधित जागामालकाने एफएसआयच्या मोबदल्यात २० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठीची जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित केली. त्यानंतर २०२३ मध्ये रस्त्याच्या आड येणारी ४६७ झाडे तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल तीन वर्षे झाडे तोडण्यात आली नाहीत. आता गेल्या काही दिवसांत येथील जवळपास १५० झाडे तोडण्यात आली आहेत. .४६७ झाडे तोडून त्याबदल्यात सुमारे ६५०० झाडे लावली जाणार असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे. पण यामुळे कोथरूडमधील हे सदाहरित जंगल कायमचे नाहीसे होणार आहे. दरम्यान, ही ४६७ झाडे तोडल्यानंतर त्यांचे पुनर्रोपण करणार कुठे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यासाठी अजून महापालिका प्रशासनाकडे जागा उपलब्ध नाही, पण पथ विभागाने वेगवान कारवाई करत आतापर्यंत १५० झाडे कापली आहेत. त्यावर नागरिकांनी हरकत घेत आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली आहे..मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस म्हणाले, ‘‘महापालिकेने २० मीटर रुंदीचा रस्ता करण्याचा घाट घातला आहे, त्याचा कोथरूडकरांना काहीही उपयोग नाही. हे ठराविक व्यक्तींसाठी सगळे सुरू आहे. ४६७ पैकी आत्तापर्यंत १५० झाडे तोडली आहेत, पण त्यांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी महापालिकेकडे जागा नाही. मनमानी पद्धतीने काम सुरू आहे. हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयुक्तांनी वृक्षतोडीस स्थगिती दिली आहे..पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर म्हणाले, ‘‘याठिकाणी सुरू केलेली वृक्षतोड स्थगित केली आहे. ६५०० झाडे लावण्यासाठी लुल्लानगर येथे वनविभागाची जागा मिळणार आहे. त्यांचे पत्र पुढील काही दिवसांत प्राप्त होईल.’’बेकायदेशीर गेट काढलेमहापालिकेच्या मालकीचा रस्ता असताना या ठिकाणी खासगी व्यक्तीने महापालिकेच्या नावाने मोठे बेकायदेशीर गेट लावले होते, त्यावर महापालिकेचा फलकही लावला होता. पण याची खबरबात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नव्हती. हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेची जागा बंदिस्त करता येत नाही, असे सांगत हे गेट काढून टाकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.