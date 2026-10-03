केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाने थांबली कोथरूडमधील वृक्षतोड; नागरिकांच्या लढ्याला यश

पुणे : कोथरूडमधील ४६७ झाडे तोडून रस्ता केला जाणार असल्याने त्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला इमेल करून त्यास विरोध केला होता. त्याचे गांभीर्य ओळखून पर्यावरण मंत्रालयाने त्वरित राज्य सरकार, पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पुणे महापालिका आयुक्तांना इमेल करून ही वृक्षतोड थांबविण्याचे आदेश दिले होते..कोथरूड येथे मृत्युंजयेश्वर मंदिराच्या मागे असणारे दाट जंगल तोडून तेथून २० मीटर रुंदीचा रस्ता तयार केला जाणार आहे. ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असली तरी तेथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काम केले जाणार असून, वृक्षतोडीचे काम महापालिकेकडे देण्यात आले आहे. या वृक्षतोडीसाठी २०२३ मध्ये परवानगी दिली होती. तीन महिन्यांत झाडे न तोडल्याने ही परवानगी आपोआप रद्द झाली. त्यानंतर या जुन्याच परवानगीवर पुन्हा वृक्षतोड करण्याचे काम सुरू झाले. दरम्यान, स्थानिकांनी विरोध करूनही रात्री अंधारामध्ये सुमारे दीडशे झाडे तोडण्यात आली..या भागातील स्थानिक नागरिक मोनिका जोशी यांनी याविरोधात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला तक्रार केली. ४६७ झाडे तोडून केला जाणारा रस्ता नागरिकांच्या उपयोगाचा नाही, यामध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची चंदन, कडुलिंब, पुत्रवंती, पांढरा शिरीष, काळा शिरीष, हिवर, चिंच, करंज यासह अन्य झाडे आहेत. त्यामुळे ही वृक्षतोड त्वरित थांबवावी अशी मागणी करण्यात आली होती. पर्यावरण मंत्रालयाने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत या वृक्षतोडीस त्वरित स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात थेट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लक्ष घातल्याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..रात्री केली वृक्षतोडअंधार पडल्यानंतर वृक्षतोड करण्यास बंदी आहे. तरीही या ठिकाणी रात्री कटर लावून वृक्षतोड करण्यात आली. यामध्ये पक्ष्यांची घरटी नाहीशी झाली आहेत. त्यामुळे याप्रकरणात गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी नागरिकांची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.