Redevelopment Project : पुनर्विकासाचे सर्वाधिक प्रकल्प कोथरूडमध्ये; ‘द रीडेव्हलपमेंट पल्स’च्या अहवालातील माहिती

पुणे - शहरातील निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुनर्विकासाला वेग आला असून, पुनर्विकासाचे सर्वाधिक प्रकल्प कोथरूड परिसरात असल्याचे ‘द रीडेव्हलपमेंट पल्स’ या अहवालातून समोर आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील ‘महारेरा’वर नोंदणीकृत चार हजार ८२३ प्रकल्पांपैकी ६२९ प्रकल्प पुनर्विकासाचे आहेत. यापैकी २४४ प्रकल्प कोथरूडमधील आहेत..पुनर्विकास सल्लागार व डेटा प्लॅटफॉर्म संस्था ‘ड्रीम्स रीडेव्हलप्ड’ने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ‘महारेरा’च्या आकडेवारीच्या आधारे पुण्यातील पुनर्विकासाच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. संस्थेचे संस्थापक सीए एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी मंगळवारी (ता. ६) पत्रकार परिषदेत अहवालातील निष्कर्ष मांडले. कोथरूडमधील ‘महारेरा’वर नोंदणीकृत ४१० प्रकल्पांपैकी २४४ प्रकल्प पुनर्विकासाशी संबंधित आहेत. या भागातील सुमारे ६० टक्के प्रकल्प पुनर्विकासाचे आहेत..पुनर्विकासाचे प्रमाण ३.६ वरून २६ टक्क्यांवर -पुण्यातील पुनर्विकासाची व्याप्ती गेल्या काही वर्षांत वाढल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २०१७ मध्ये नव्या ‘महारेरा’ नोंदणींपैकी केवळ ३.६ टक्के प्रकल्प पुनर्विकासाचे होते. २०२३ पासून हे प्रमाण दरवर्षी २३ ते २६ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिले आहे. विश्लेषण करण्यात आलेल्या १ हजार ८६९ सक्रिय प्रकल्पांपैकी ३७३ म्हणजेच सुमारे २० टक्के प्रकल्प पुनर्विकासाचे आहेत. यंदा हे प्रमाण २६ टक्के आहे..महत्त्वाची आकडेवारी -- २०१७ मधील नव्या नोंदणीतील पुनर्विकासाचे प्रमाण - ३.६ टक्के- २०२३ पासून पुनर्विकासाचे वार्षिक प्रमाण - २३ ते २६ टक्के- पुनर्विकास प्रकल्प असलेले विकसक - ४४९- केवळ एक पुनर्विकास प्रकल्प असलेले विकसक - ३९३ (८८ टक्के)- एकूण प्रकल्पांत सर्वाधिक १० विकसकांचा एकत्रित वाटा - १६ टक्के- मुदतवाढीवर सुरू असलेले पुनर्विकास प्रकल्प - २१.३ टक्के.पुनर्विकासाचे सर्वाधिक प्रकल्प या भागांत -- कोथरूड- एरंडवणे-डेक्कन- पर्वती-सहकारनगर- पिंपरी-चिंचवड- गुलटेकडी-बिबवेवाडी- शिवाजीनगर-भांबुर्डा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.