Kothrud News : कोथरूडमध्ये रस्त्यासाठी ४८० झाडांवर कुऱ्हाड; न्यायालयात जाण्याचा इशारा

कोथरूड - विकास आराखड्यातील (डीपी) २० मीटर रुंदीच्या प्रस्तावित रस्त्यासाठी सुमारे ४८० हून अधिक वृक्षांची कत्तल करण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. या वृक्षतोडीविरोधात कोथरूडमधील स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले असून, सिद्धार्थ टॉवर्स येथे एकत्र येत नागरिकांनी तीव्र निदर्शने केली. झाडे वाचवण्यासाठी आंदोलनाची व्याप्ती वाढवत प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.मृत्युंजयेश्वर मंदिरामागील सर्व्हे क्रमांक १२/२ आणि १२/५ या सरकारी जागेतून हा रस्ता प्रस्तावित आहे. मागील आठवड्यात प्रशासनाने येथे झाडे तोडण्यास सुरुवात केली होती. नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे हे काम तात्पुरते थांबवण्यात आले. याप्रकरणी महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावली असून माहिती अधिकारांतर्गत माहितीही मागवण्यात आली आहे..झाडे वाचवण्यासाठी कायदेशीर लढाही जागा सरकारी असून, येथे होणारा रस्ता खासगी व्यक्तीला २० वर्षांसाठी चालवायला दिला जाणार आहे. वृक्षतोड पूर्णपणे थांबवण्यासाठी धोरणात्मक व कायदेशीर व्यूहरचना आखून नागरिक पुढील दिशा ठरवणार आहेत. हा रस्ता ओढ्या-नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा ठरत असून, त्यामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती गंभीर होण्याचा धोका नागरिकांनी व्यक्त केला. महापालिकेकडून पुनरोपण करण्यात आलेली झाडे प्रत्यक्षात जगत नाहीत, असा पूर्वानुभव लक्षात घेता मूळ झाडे वाचवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..झाडे वाचवण्यासाठी प्रयत्न करू - लोकप्रतिनिधीस्थानिक नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर आणि मिताली सावळेकर यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन भूमिका जाणून घेतली. पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता काम थांबवणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले; मात्र रस्त्याची आखणी बदलून जास्तीत जास्त झाडे कशी वाचवता येतील, यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधींनी दिले..समाज एकत्र आल्यासच दबाव : सारंग यादवाडकरपुण्यात पर्यावरण रक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून शहराचा विध्वंस सुरू आहे. हा रस्ता नैसर्गिक ओढ्यावरून जात असल्याने याविरोधात न्यायालयात जाता येईल. समाजाने एकत्र येऊन भक्कम दबाव गट तयार केला, तरच प्रशासनाला जनभावनेची दखल घेऊन निर्णय बदलावा लागेल, असे पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.