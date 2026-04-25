Pune Kothrud News: रामबाग कॉलनीत वडाची फांदी कोसळून चार वाहनांचे नुकसान

पुणे : कोथरूडमधील रामबाग कॉलनी, पौड रोड परिसरात बेडेकर गणपतीजवळ वडाच्या झाडाची मोठी फांदी तुटून चार चारचाकी वाहनांवर कोसळली. यामुळे चार चारचाकी वाहनांचे नुकसान झाले असून रस्ता अडवला गेल्याने परिसरातील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. शनिवारी सकाळी ८ वाजून ४० मिनिटांनी ही घटना घडली. .सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, वाहनांचे नुकसान झाले असून काही काळ रस्ता बंद राहिल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. घटनेची माहिती मिळताच कोथरूड अग्निशमन केंद्रातील जवानांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. .त्यांनी चैन सॉ, कुऱ्हाडी आणि दोरीच्या साहाय्याने तुटलेल्या फांद्या कापून रस्त्यावरील अडथळा दूर केला. तसेच अडकलेली चारही वाहने बाजूला काढून वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली.