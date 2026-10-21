शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांना साथ द्या

कौस्तुभ गावडे यांना साथ द्या
डॉ. श्रुती जोशी; साताऱ्यातील शैक्षणिक संस्थांना भेटी
सातारा, ता. २१ : पुणे विभाग शिक्षक विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप महायुतीचे उमेदवार शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांच्या प्रचारार्थ श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या आजीव सेवक प्राचार्य डॉ. श्रुती जोशी यांनी सातारा जिल्ह्यात विविध शैक्षणिक संस्थांना सदिच्छा भेटी दिल्या. त्यांनी गावडे यांना या निवडणुकीत साथ देण्याचे आवाहन केले.
या प्रचार मोहिमेत शिक्षण संस्थेचे सातारा जिल्हाप्रमुख शशिकांत काटे, सह-जिल्हा विभागप्रमुख प्राचार्य कॅप्टन डॉ. महेश गायकवाड, सिनिअर विभाग प्रचारप्रमुख डॉ. दीपक जाधव, प्रा. संदीप भुजबळ, विवेकानंद केशरकर आदी सहभागी झाले होते. त्यांनी विविध शैक्षणिक संकुलांना भेटी देत शिक्षक मतदारांशी संपर्क साधला. गावडे यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याची माहिती दिली.
प्राचार्या डॉ. जोशी यांनी यशोदा कॅम्पस येथे दशरथ सगरे यांची सदिच्छा भेट घेतली. गावडे यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याची माहिती देत त्यांना निवडणुकीत प्रथम पसंतीचे मत देण्याचे आवाहन केले, तसेच त्यांनी गौरीशंकर कॅम्पस येथे संस्थेचे सचिव मुडलगीकर आणि श्रीरंग काटेकर यांची भेट घेतली. या वेळी शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध विषयांवर संवाद साधण्यात आला. या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष मदनराव जगताप, उपाध्यक्ष दिलीप जगताप यांनी गावडे यांना साथ देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली.
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