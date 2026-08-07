पुणे

कोयना धरण पाणी बातमी

कोयना धरण पाणी बातमी
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‘कोयने’चे दरवाजे
दोन फुटांवर स्थिर

पाणलोट क्षेत्रात पावसाची विश्रांती

पाटण, ता. ७ ः कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाने विश्रांती घेतली आहे. शुक्रवारी दिवसभर पावसाने उघडीप दिली. धरणातील पाणीसाठा व धरणात होणारी पाण्याची आवक नियंत्रित करण्यासाठी धरणाचे दरवाजे चार फुटांवरून दोन फूट करण्यात आले आहेत. पायथा वीजगृह व दरवाजांमधून नदीपात्रात १३ हजार ८९४ क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. दरम्यान, धरणातील पाणीसाठा ९२.५९ टीएमसीवर पोहोचला आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कमी झाल्याने शुक्रवारी सायंकाळी धरणाचे चार फुटांवरून दोन फुटांवर घेतले. धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातून वीज निर्मिती करून पूर्वेकडे एका युनिटमधून १०५०, तर दरवाजांमधून १२ हजार ८४४ असा १३ हजार ८९४ क्युसेक पाण्याचा नदीपात्रात विसर्ग करण्यात येत आहे. धरणात सध्या १७ हजार ४६६ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे.

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